Resumo: 113º Episódio - 7 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda apanha Diogo a fazer exercício. Aproxima-se. Diogo consegue evitar o beijo quando Rita liga em pânico com medo de Mário. Diogo sai. Eduarda vê o telemóvel de Diogo e fica com ciúmes. Vê um documento e fica chocada.

Tomás ainda está perturbado com a morte dos colegas. Tiago diz-lhe que gosta muito dele e não quer mais zangas. Tomás fica comovido.

Mário observa Rita e Beatriz. Esta conta que Mário ameaçou matar Sara e suicidar-se. Beatriz diz que na Herdade estão seguras. Rita conta que Diogo foi readmitido e Beatriz não gosta da notícia!

Eduarda entrega o telemóvel a Diogo. Quer saber porque é que ele tem fotos do processo de adoção de Tiago. Diogo fica chocado, mas não mostra.

Tiago diz a Candy que ainda se sente mal por lhe ter batido e vai compensá-la todos os dias. Diz que a ama e Candy beija-o.

Diogo diz a Eduarda que precisava de se proteger de Tiago. Eduarda acaba a pedir desculpas. Acredita em tudo o que Diogo diz, está completamente apaixonada.

Rosete entra na Taberna e fala com Tomás do acidente. Francisco não gosta da intimidade deles.

Xana diz a Afonso que tudo corre mal com os preparativos do casamento. Ligam a dizer que o bolo está a caminho. Ela fica de rastos ao perceber que deu a data errada ao pasteleiro.

Vasco mostra as fotos da publicidade que Elsa fez. Raul adora as fotos, assim como Prazeres. Elsa esperava outra coisa, mas fica mais animada com os elogios deles.

Carla defende Diogo, diz a Beatriz que não percebe porque ela não esquece os problemas e decide ser feliz ao lado dele.

Sara fala das aulas na Herdade. Rita diz à irmã que tudo vai correr bem. Mário observa-as com ar suspeito. Ninguém o vê!

Martim pede desculpa a Diogo por ter reagido mal à relação dele com a mãe. Tiago entra, fica orgulhoso do trabalho de Martim e conta ao filho que é adotado. Diogo observa-os.

Elsa consegue trocar a pilha da escuta. Filipe apanha-a na sacristia e fica desconfiado. Elsa diz que só está a rezar.

Xana e Afonso pedem a Tomás autorização para guardar o bolo de casamento na arca. Xana chora e Tomás cede.

Filipe insiste para Tina ir com ele e começarem uma nova vida juntos longe de Vila Brava. Ela fica atrapalhada quando ele pergunta o que a prende à Vila. Decidem acabar e cada um ir para o seu lado.

Beatriz encontra Diogo no "seu" sítio. Agradece-lhe por ter falado com Fred. Diogo diz que se ela o aceitar de volta, desiste de tudo. Ela quer saber o que ele esconde.