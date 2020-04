Resumo: 112º Episódio - 6 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda diz a Afonso que vai haver eleições antecipadas. A câmara ficou sem ninguém e quer ir ao hospital oferecer apoio às famílias das vítimas. Afonso percebe o jogo da mãe...

Marco encara André e diz que sabe que foi ele quem ajudou os ladrões a fugir do posto.

Diogo para a mota à frente dele e pergunta se ele já se esqueceu do que falaram. Fred fica muito assustado.

Prazeres atende a chamada de Catarina que despacha a avó. Arminda quer saber qual é o segredo que ela tem com Eduarda. Prazeres não diz e Arminda diz que um dia ela vai pagar caro por isso.

Joana e Xana abraçam Tomás. Ele diz que o acidente foi horrível. Joana diz para ele ir descansar.

Afonso conta à irmã que acha que o plano da mãe é candidatar-se à Câmara. Beatriz recebe uma sms de Fred para ir ter à Taberna. Afonso diz que vai com ela.

Eduarda conta a Diogo os seus planos para se candidatar a presidente da câmara. Diogo dá a sua opinião. Ela quer que ele volte a trabalhar na Herdade. Vai beijá-lo, mas Arminda salva a situação.

Rita diz a Marco Paulo que quer apresentar uma queixa contra Mário. Conta que ele foi ao hospital com uma arma e ameaçou que a matava a ela, à irmã e depois suicidava-se.

André discute com Sílvia e acusa-a de ter contado a Marco Paulo que recebeu dinheiro dos ladrões. Sílvia admite, diz ao pai que se ele continua a aceitar subornos sai de casa e nunca mais lhe fala.

Afonso faz sinal a Fred. Este diz a Beatriz que desistiu da queixa e vai embora de Vila Brava. Pede para ela falar com Diogo e diz que percebeu a mensagem dele. Beatriz conta a Afonso.

Rita quer proteger a irmã a todo custo. Diogo e Carlos dizem que não vão deixar que Mário lhes faça mal. Diogo diz ao pai que vai até ao fim para conseguir a confissão de Eduarda. Carlos diz que ele está a cometer um grande erro.

Raul aproveita a deixa para Elsa o perdoar. Diz que a vida é curta e não vale a pena guardar rancor. Elsa concorda, mas em relação a Vasco.

Filipe diz a Tina que quer sair de Vila Brava com ela. Já não precisa de fugir e não quer continua a enganar as pessoas.

Henrique confirma que Fred desistiu da queixa!

Arminda encara Diogo, já percebeu o jogo dele. Diz que Beatriz nunca lhe vai perdoar se ele se envolver com Eduarda. Diogo diz que quer justiça, nem que para isso tenha de abdicar da sua felicidade.

Marco e André falam com Mário sobre ele ter ameaçado Rita com uma arma no hospital. Ele diz que só falou com ela e acusa Rita de ser vigarista. Não os deixa revistarem o quarto e manda-os embora.

Elsa está arranjada para fazer a publicidade. Raul diz que ela devia ir de preto, em homenagem às vítimas. Elsa está farta do sermão do pai.

Prazeres está triste porque Raul acabou tudo com ela. Diz a Arminda que tem medo de enlouquecer, sente muito desejo. Arminda diz para ela pensar noutras coisas, para ligar à neta. Prazeres liga para Catarina, que não atende.