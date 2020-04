Resumo: 111º Episódio - 3 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carla faz uma cena de ciúmes por causa de Gabriela, Marco Paulo não lhe dá conversa e beija-a com paixão. Marco diz que desconfia que André ajudou os ladrões a fugir do posto.

Eduarda quer ajudar a filha a resolver o problema com Fred. Beatriz não confia nos métodos da mãe. Eduarda diz que Fred vai acabar com a reputação dela.

Diogo bate em Fred, diz para ele parar de brincar e retirar a queixa contra Beatriz ou vai ter problemas sérios. Fred está cheio de medo, diz que Xana é sua testemunha! Xana diz que não viu nada.

Marco quer denunciar André, mas fica calado. André tenta desviar as atenções dele. Silva entra e diz que caiu uma carrinha pela ribanceira abaixo.

Raul diz a Vasco para ele certificar-se, que as fotos de Elsa para campanha, são decentes. Vasco diz que a carrinha da câmara caiu da ribanceira! Todos ficam chocados.

Elsa tenta mudar a pilha da escuta, mas Filipe entra e apanha-a. Ela disfarça, diz que está ali para se confessar.

Tiago e Candy conversam. Ele continua a justificar a sua atitude agressiva e diz que ela é a mulher da sua vida. Xana fala sobre o acidente da carrinha da câmara. e Joana lembra-se de Tomás. Tiago fica aflito!

Diogo e Beatriz acabam por discutir. Ela está farta de dramas, quer que ele a deixe em paz. Diogo diz que o problema com Fred vai ficar resolvido.

Mário quer ver Sara. Carlos diz que só a Rita pode autorizar, sem isso ele só pode ver Sara quando o tribunal mandou.

Diana diz a Tina que viu as marcas no pulso do Padre! Eram iguais às dela. Tina diz que não anda com o Padre Janeiro, está com alguém sim, mas chama-se Filipe.

Tiago está desesperado porque não há notícias do acidente. Diz a Candy que foi uma besta com o pai e nunca mais o vai ver! Rita diz que confirmaram que não há sobreviventes. Tiago quebra!

Eduarda fica chocada ao saber do acidente da carrinha da câmara. Francisco está transtornado e diz que estão todos mortos.

Tiago quer ir à morgue. Tomás entra e Tiago abraça o pai emocionado. Tomás explica que decidiu ir no seu carro. Está perturbado, os colegas e amigos morreram...

Henrique está exausto, esteve a ajudar os bombeiros no acidente. Diana entra, quer saber do divórcio. Ele diz que tratou da papelada e pede desculpa pela sua atitude.

Diogo fala com Carlos sobre o seu plano, diz que Eduarda o beijou, tem a certeza que o vai voltar a contratar. Carlos acha que ele perdeu a cabeça.

Mário aponta uma arma a Rita, diz que tentou ver a Sara a bem e ela não deixou! Diz que se não a deixa levar a Sara, mata-as as duas e depois suicida-se.

Martim diz que tem saudades de Diogo. Beatriz fica tensa. Martim diz que sabe que estão zangados, mas tem saudades de conversar com Diogo.

Rita diz a Mário que não é assim que vai recuperar Sara, diz que não tem medo dele e está disposta a morrer para proteger irmã!

Fred encara Mafalda, quer saber quem é Diogo. Ela diz que são todos amigos de Beatriz e se ele não desiste da queixa vai passar mal.