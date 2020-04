Resumo: 109º Episódio - 1 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago diz a Candy para ela nunca mais se meter nos planos dele e da sua família. É bruto e agressivo. Candy diz que Beatriz ficou aliviada por não ter de levar Martim. Tiago dá um estalo em Candy, que fica chocada.

Carla repreende Beatriz por ter ido ter com Fred, diz para se manter afastada. Beatriz confessa-lhe que Fred a chantageou e sente-se culpada de não ter visto os sinais.

Candy está em choque com o estalo que levou, Tiago tenta desculpar-se e mente ao dizer que nunca bateu em mulher nenhuma. Candy diz que ele não presta!

Mário diz à filha que a magoou sem querer, sente a sua falta. Lídia quer saber a verdade. Sara diz que não quer escolher com quem ficar.

Marco Paulo não quer que Catarina vá para Londres com a mãe. Tem medo de perder a filha. Gabriela diz que ela precisa de conhecer o mundo, outra cultura.

Prazeres está muito irritada. Elsa diz a Prazeres que "sentiu" que o pai tem uma amante e quer saber quem ela é. Prazeres disfarça e tenta acalmar Elsa.

Diago pensa em Beatriz, mas está focado na sua vingança. Carlos e Rita falam de Mário ter aparecido para falar com Sara. Rita está nervosa porque tem de ir a tribunal.

Tiago está irritado por Candy não atender as suas chamadas. Tomás quer ajudar, mas o filho não quer falar.

Tina percebe que Candy está a chorar por causa de Tiago. Candy mente e Tina diz que Tiago não presta, um dia ele vai revelar-se e ela vai sofrer.

Diana quer assumir a relação perante a Vila, mas Henrique pede tempo. Mente, diz que já entraram com o pedido de divórcio.

Diogo está preocupado com Rita por ela estar no tribunal sozinha. Diogo diz a Carlos que teve uma ideia para recuperar a confiança de Eduarda.

Eduarda percebe que Mercedes abriu-lhe o presente, discutem e trocam acusações. Eduarda acusa Xana de estar com Afonso por interesse. Afonso humilha a mãe.

Martim conta à mãe que foi o pai de Sara que a agarrou no braço, mas ela não quis contar a verdade com medo de perder o pai.

O juiz decide que Rita vai continuar com a guarda da irmã, Mário não fica satisfeito com esta decisão. O juiz diz que vão abrir um inquérito sobre a possível agressão.

Afonso está encantado com bailarinas, não liga a Xana, que fala na lua-de-mel. Henrique não gosta do espetáculo e é frio com Diana.

Tiago quer ajudar Beatriz no caso de Fred. Ela prefere deixar tudo nas mãos do advogado. Espera que ele resolva os problemas com Candy.

Sílvia está com medo de perder Catarina, André diz que a pode visitar se arranjar um trabalho e pagar a viagem. Sílvia acusa o pai de ter recebido dinheiro dos ladrões fugitivos.

Henrique acha que o número de Diana foi uma provocação, para ele assumir relação. Diana sente-se ofendida. Henrique diz estar cansado e não quer passar a noite com ela.