Resumo: 108º Episódio - 31 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe põe pomada. Prazeres entra, quer ajuda para mandar um e-mail ao Vaticano. Filipe diz que vai recusar a missão em Angola e ficar na Vila. Prazeres fica muito feliz.

Beatriz diz que não tem nada a esconder, conta que Fred se apaixonou por ela e a queixa foi vingança dele por o ter rejeitado.

Diogo faz o treino com Afonso que está muito cansado. Fazem uma pausa. Afonso quer saber porque a mãe o despediu, mas Diogo não diz a verdade.

Tiago provoca Rita, mas ela decide não entrar no jogo dele. Responde de forma educada. Tiago marca um encontro com Candy.

Marco não quer que Catarina vá para Londres. Carla diz que Gabriela também tem direito a estar com a filha. Raul e Prazeres falam sobre a queixa contra Beatriz. Carla defende a amiga.

Elsa está preocupada porque não ligam da agência. Vasco diz que vai correr tudo bem, toda a gente acredita que ela é mesmo "Santa".

Afonso adorou o treino. Eduarda entra e fica furiosa ao ver Diogo ali. Afonso defende Diogo e confronta a mãe.

Beatriz diz à família que não fez nada a Fred. Mercedes e Eduarda querem apertar com Fred para ele retirar a queixa.

Catarina diz à avó que já está a fazer a mala para Londres. Prazeres não quer que ela vá e oferece de tudo para ela ficar.

Rosete está preocupada com Candy por causa de Tiago. Beatriz e Martim entram na Taberna. Candy combina com Martim, quer ser ela a levá-lo a Tiago.

Diogo fica furioso ao saber que Fred apresentou queixa contra Beatriz por assédio sexual. Quer ir à procura do miúdo.

Elsa aproveita que o pai foi à igreja e fica a ouvir a confissão dele. Este fala com o Padre da amante. Elsa fica furiosa porque não conseguiu ouvir o nome da mulher.

Tiago não gosta de ver Candy com Martim, esperava Beatriz. Candy sugere irem passear. Tiago diz que vai só com o filho, manda-a esperar no hotel.

Eduarda e Francisco estão reunidos com o Dr. Silvério, ele diz que vai fazer tudo para defender Beatriz. Eduarda quer matar Fred!

Elsa diz ao pai que sentiu que ele anda com uma mulher e quer saber quem ela é. Raul fica aflito e nega tudo. Vasco entra, diz a Elsa que ligaram da agência, amanhã de manhã já tem o briefing da campanha.

Tina diz a Rosete que quer fazer a noite das mulheres-polícia, diz que passou por uma situação complicada e só se quer divertir. Rosete cede.

Mercedes traz um presente e um cartão que Vladimir mandou para Eduarda. Abriu e leu o cartão. Conta ao filho que Eduarda foi para a cama com o Russo para conseguir o contrato.

Beatriz tenta chamar Fred à razão, diz que sempre o ajudou, não merece que ele minta e ainda a acuse de algo tão grave. Fred diz que desiste da queixa se ela for jantar com ele.