Resumo: 107º Episódio - 30 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres diz a Arminda que se Catarina vai para Londres nunca mais vê a neta. Arminda mostra a caderneta à irmã, quer saber como é que ela tem mais de 30.000 euros numa conta a prazo.

Norberto entrega um ramo de flores a Eduarda. São de Diogo, a pedir desculpa. Beatriz entra com Martim e Sara. Eduarda repara no braço de Sara.

Prazeres diz que Eduarda lhe paga para ela não contar um segredo. Arminda quer saber o que é, diz que Eduarda é perigosa, mas Prazeres não conta.

Mário diz a Rita que Diogo o foi ameaçar e ele já contou à Lídia. Acusa-a de o ter mandado ao hotel. Mário faz ameaças, avisa Rita que não a vai deixar ficar com Sara nem com o dinheiro.

Elsa tem um plano para impressionar o pessoal da agência. Prazeres e Vasco alinham. Candy está orgulhosa de Elsa.

Henrique felicita André e Marco Paulo por terem apanhado Pepe e o dealer. Eram procurados em Espanha também.

Arminda diz que efetivamente Prazeres sabe do segredo de Eduarda. Há muitos anos que paga para a irmã não abrir a boca.

Tiago quer levar o filho para jantar. Beatriz não acha boa ideia. Tiago conversa com Martim sobre as muletas, diz que ele tem de vencer o medo. Beatriz gosta do que ouve.

Mafalda diz a Fred que não o viu no picadeiro. Fred faz o seu papel de vítima, diz que não volta lá depois do que passou. Mafalda conversa com a mãe sobre a sua vida. Falam sobre Henrique e Diana.

Tina fala com André. Diz a Filipe que apanharam Pepe e dealer e vão cumprir pena em Lisboa. Filipe tenta tirar as algemas, mas não consegue.

Henrique diz a Diana que tem saudades dela. Combinam um encontro. Rosete está preocupada com Tina. Francisco quer ajudar Diogo, já percebeu o que aconteceu para ele ser despedido.

Gabriela quer comprar os bilhetes de avião. David ouve. Catarina diz a David para ele a esquecer. Sílvia provoca David, que se afasta magoado.

Diogo sente-se culpado por ter prejudicado Rita. Ela diz para ele não fazer nada sem falar com ela antes. Diz que Mário vai usar tudo o que puder para ir a tribunal e tirar-lhe a Sara.

Rosete dá de caras com Eduarda que aproveita para provocar e humilhar irmã. Rosete não se deixa ficar e responde à letra, deixando Eduarda irritada.

Beatriz diz ao filho que vai devolver as muletas. Martim pede para a mãe as guardar. Henrique diz a Beatriz que ela tem de ir ao posto. Fizeram queixa dela por assédio sexual.

Diogo ignora Mário. Este vai ter com ele e ameaça-o. Joana quer chamar a polícia. Mário diz que vai levar Sara com ele para Lisboa.

Tiago indignado diz que a acusação é falsa. Diz que Beatriz é a pessoa mais correta que conhece. Henrique diz que só estão a fazer o trabalho deles.

Rita diz a Lídia que Diogo não ameaçou Mário nem ela o mandou falar com ele. Rita diz que não quer saber do dinheiro do seguro, só quer proteger a irmã. Lídia diz que já entregou o seu parecer ao tribunal.

Arminda está preocupada com Beatriz. Norberto diz que deve ser um mal-entendido. Quer saber o que se passa entre ela e Prazeres.

Tina entra com Rosete. Candy pergunta se ela está melhor. Repara nas marcas nos pulsos. Tina fica nervosa, diz que ficou assim por causa de brincadeiras na cama.