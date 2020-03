Resumo: 106º Episódio - 27 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita pede a Eduarda para contar à assistente social que viu Mário a agarrar Sara. Eduarda faz-lhe perguntas sobre a relação com Diogo. Eduarda mente, diz que não viu nada e não vai ajudá-la. Beatriz diz à mãe para contar o que viu.

Diana está preocupada com Tina. Um cliente bêbado entra no Carrossel, arma confusão e Diogo expulsa-o do bar. Afonso contrata-o como segurança.

Arminda diz à irmã que acha Eduarda uma pessoa má. Prazeres diz para ela deixar o passado sossegado.

Carlos entra na Taberna e conversa com Joana. Ela conta que já deu entrada com os papéis do divórcio. Carlos diz que ela ainda tem muito para viver.

Beatriz explica a Fred que não sente, nem nunca vai sentir nada por ele. Fred diz que gosta dela. Beatriz diz que ele vai ter aulas com outro professor e Fred fica perturbado.

Eduarda fica irritada ao ver Diogo. O ex-militar pede para ela falar com a assistente social e contar-lhe que viu Mário maltratar Sara. Eduarda altiva, diz que não tem obrigação de nada, muito menos de o ajudar.

Tina sai enrolada numa toalha. Dança de forma sensual para Pepe, que não a consegue ignorar. Tina tenta agredir Pepe e fugir, mas tudo corre mal. Pepe fica furioso e ata os pulsos de Tina.

Prazeres e Gabriela discutem por causa da viagem de Catarina a Londres. Prazeres acha que Gabriela quer voltar para Marco e está a usar a filha.

Beatriz atende a chamada de Fred e diz que não existe hipótese de acontecer nada entre eles. O jovem fica irritado com a resposta de Beatriz.

Diogo entra no consultório do Dr. Cunha e pede informações sobre Teresa. O médico desconfia do ex-militar, manda-o sair e liga para Tiago.

Pepe diz a Filipe que tem até ao meio dia para pagar o resto da dívida ou ele e Tina morrem.

Silva entra no gabinete de Henrique e diz que há um miúdo que quer fazer uma queixa.

Fred está muito nervoso, diz que quer apresentar queixa por assédio sexual contra a Beatriz. Todos ficam espantados. Fred diz que tem provas.

André goza com Fred, não acredita que Beatriz o assediou. Henrique manda-o sair. Fred mostra as fotos que tirou com Beatriz.

Diogo está irritado porque não conseguiu informações do Dr. Cunha. Carlos tenta, mais uma vez, que Diogo desista da vingança.

Arminda procura nas gavetas e encontra duas cadernetas bancárias. Fica surpreendida ao verificar os dados.

Tina diz que ela vai arranjar o dinheiro. Filipe entra, diz a Pepe para deixar Tina ir embora. Pepe decide matar os dois. Filipe e Tina ficam assustados.

Tina chora, diz que não quer morrer, ainda tem muito para fazer na vida. Filipe diz que ela foi o primeiro e único amor da sua vida.

Mercedes e Xana falam sobre o casamento. Eduarda interrompe e critica os gostos de Xana. Mercedes defende-a.

Beatriz repara na nódoa negra de Sara, pergunta como é que ela fez aquilo. Sara mente, diz que foi na escola.

Marco acha que os ladrões já saíram de Portugal. Pepe fuma um charro e dá indicações ao dealer que conduz. Marco acha o carro suspeito e decidem segui-los enquanto André confirma a matrícula.

Tina e Filipe ficam assustados quando ouvem os tiros. Saem da bagageira e decidem fugir também.

Tiago quer saber porque Diogo foi falar com o Dr. Cunha. Diogo mente, diz que o fez para ajudar Arminda.