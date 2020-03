Resumo: 105º Episódio - 26 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy pede desculpa a Tiago e diz que não o vai pressionar mas quer saber o que ele sente. Tiago beija-a e fazem as pazes.

Depois de acabar a aula, Fred agradece e abraça Beatriz. Diogo acha a atitude estranha. Beatriz não quer saber e afasta-se.

Fred está encantado com Beatriz. Mafalda diz que ela é a sua professora, para ele ganhar juízo.

Henrique quer saber como os filhos se sentem com a separação. David reage bem, mas Mafalda não, diz ao pai tudo o que pensa dele e da relação com Diana.

Raul conversa com Prazeres, quer emendar os erros do passado: recuperar as filhas e serem uma família. Prazeres beija Raul e Carlos apanha-os.

Xana quer convencer Eduarda a ir ao jantar e a aceitar o casamento de Afonso. Eduarda diz que o casamento deles não vai acontecer.

Rita está muito abatida por Sara ter mentido à assistente social. Rita diz a Diogo que Eduarda viu tudo, ela é a testemunha que ela precisa.

Beatriz encontra Fred muito abatido. Ele chora, sente-se culpado por não ter ajudado a mãe em depressão. Fred beija Beatriz e ela fica chocada.

Xana contou ao Afonso que foi falar com Eduarda, mas ela continua a não aceitar o casamento deles.

Fred pede desculpa a Beatriz. Ela está perplexa e diz-lhe que nunca enviou sinal nenhum nesse sentido.

Diogo conversa com Sara. Ela diz que gosta do pai, mas não quer contar que ele a magoou porque não quer que ele volte para o hospital.

Tina vê a novela, mas Pepe quer ver futebol. Pepe fica incrédulo com a postura de Tina. Ela tem a certeza que Filipe vai arranjar o dinheiro para a salvar. Filipe liga a pedir mais tempo.

Henrique diz que vão ser a chacota da polícia por terem deixado escapar os ladrões. André fica nervoso.

Diogo diz a Mário que também ele é militar e percebe tudo o que ele está a passar. Mário não gosta da postura de Diogo.

Beatriz conta a Carla que Fred a beijou. Carla diz à amiga que tem de ser firme com o miúdo.

Marco mostra as fotografias dos fugitivos à família. Prazeres tenta convencer a neta a não ir para Londres. Sílvia reconhece Nelson na foto e fica nervosa.

Sílvia encara o pai, quer saber o que se passa com Nelson. André mente à filha e Sílvia fica desconfiada.

Elsa não perdoa o pai. Vasco entra e diz a Elsa que aceita ser o seu sócio e nada mais.

Rosete conversa com Tomás, diz que foi insensível e egoísta com Francisco, acha que o perdeu para sempre.