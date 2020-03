Resumo: 104º Episódio - 25 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara mente à irmã para proteger o pai. Diogo diz a Rita para falar com Lídia, ela vai saber orientá-la.

Tiago não para de beijar Candy, quer que ela não dance. Candy conta que esteve com Tomás, ele falou da vida deles em Londres e da morte da mãe. Tiago fica furioso e é agressivo.

Afonso diz a Marco e Silva que o bar está quase vazio, não se passa nada. Rosete vê Tiago a sair e pergunta a Candy o que se passou.

Arminda encara a irmã, quer perceber o que ela sabe sobre Eduarda. Prazeres fica nervosa e critica Diogo.

Beatriz conta a Carla que segundo Diogo, Eduarda o tentou beijar. Fred paga os cafés das duas e Carla acha a atitude estranha.

Eduarda entra no carro e assusta-se ao ver que Diogo, que está sentado no banco de trás.

Rita mostra uma foto com marcas no braço de Sara a Lídia, diz que Mário continua igual. Lídia quer falar com Sara.

Eduarda manda Diogo embora. Ele adota uma postura humilde e diz que foi na Herdade que recuperou a sua vida. Pede desculpa e diz que não a quis magoar.

Henrique está furioso pela fuga dos ladrões. André faz papel de vítima e aproveita para lançar suspeitas sobre Marco Paulo.

Pepe diz a Tina para ligar a Filipe. Está farto de esperar! Diz a Filipe que o prazo mudou, ou ele paga o que deve ou Tina paga por ele.

Filipe conta o dinheiro das esmolas, é muito pouco. Prazeres diz a Filipe que não quer que ele vá embora.

Beatriz insiste com Martim para tentar usar as muletas. Martim pede desculpa por causa de Diogo.

Arminda diz a Diogo para ele se concentrar em recuperar o irmão. O ex-militar diz a Arminda para insistir e descobrir segredo entre Prazeres e Eduarda.

Rita acha que Lídia não percebe a gravidade do problema. Carlos diz que tudo vai correr bem. Mário entra na Taberna e sorri para a filha. Rita diz a Mário para não se aproximar da irmã.

Elsa está entusiasmada, vai ser a cara de uma marca de água e vão pagar-lhe 6.000 euros! Elsa quer a ajuda de Vasco, mas ele diz que precisa de pensar.

Candy e Raul discutem por causa de Elsa. Prazeres mete-se na conversa e defende Raul, diz a Candy para ir embora da Vila.

Tiago e o pai discutem. Tomás diz que falou com a namorada dele não com uma estranha. Acha que Candy é fantástica. Tiago diz para ele não se meter na sua vida.

Lídia conversa com Sara, quer saber o que se passou no encontro que ela teve com o pai. Sara mente, diz que a nódoa negra no braço a fez na escola.

Francisco é frio com Rosete. Ela pede para ele ficar. Francisco diz que não pode, conta que apareceu um investidor e podem salvar a Herdade.

Xana escolhe o bouquet. André entra e diz a Xana que não vai ao jantar. Conta que acabou tudo com Tina!

Diana está preocupada com Tina. Liga-lhe e conta que Elsa e Candy são irmãs. A bailarina estranha a atitude de Tina.

Eduarda e a filha discutem por causa de Martim. Beatriz diz à mãe para não se meter na educação de Martim ou vai embora com ele.