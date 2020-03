Resumo: 103º Episódio - 24 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa acusa Candy de querer dinheiro. Candy diz que não sabia que ela existia e que ficou sem família quando a mãe morreu, mas Elsa não acredita.

Mário diz à filha que ela tem de contar à Lídia que quer morar com ele. Sara fica com medo. Mário agarra-a com força e Eduarda observa-os atenta.

Rita está preocupada porque Sara está a demorar muito. Diogo tem a caixa com as lembranças de infância na mesa. Rita pega numa foto dele com o irmão e Diogo fica nervoso.

Rita aparece e não acredita em Mário, protege irmã e não a deixa ir com o pai.

Tina quer acabar com o acordo, mas André implora para ela não o fazer. Precisa dela no jantar que Xana e Afonso estão a organizar.

Sílvia e Catarina entram e casa de David. Ele diz que não usou Sílvia e que ainda gosta de Catarina. Sílvia e Catarina arrasam com o jovem.

Elsa está muito abatida. Vasco diz para ela ir para casa e conversar com o pai. Ela chama o pai de traidor e diz que não o perdoa. Elsa recebe uma chamada, querem fazer um anúncio com ela.

Eduarda encara Prazeres, diz-lhe que Arminda anda a ter muitas opiniões ultimamente. Prazeres diz para contar com ela, já provou que sabe guardar um segredo.

Afonso não percebe porque é que a mãe despediu Diogo. Beatriz diz que o ex-militar não é a pessoa que ele pensa, mas não entra em detalhes.

Prazeres, Raul e Mercedes ficam desapontados quando Filipe diz que vai numa missão para Angola. Nenhum deles se conforma.

Carla e Marco Paulo discutem por causa de Prazeres. Catarina entra em casa com Sílvia. Carla fica feliz por poder jantar com a filha.

Diogo diz que ouviu uma conversa entre Prazeres e Eduarda. Arminda não acredita que a irmã seja cúmplice de Eduarda, mas vai tentar descobrir o que se passa.

Eduarda lembra-se da rejeição de Diogo. Fica com raiva, e atira um copo ao chão. Martim entra e fica preocupado.

Elsa diz ao pai para não dar dinheiro a Candy e para ele fazer um testamento.

Filipe diz a Tina que vai fugir para a Grécia. Tina diz que o ama e implora para ele ficar. Pepe entra e leva Tina para Filipe pagar o que deve.

Candy diz que Tiago a faz muito feliz. Tomás conta que a morte da mãe marcou muito Tiago.

Beatriz encara a mãe: quer saber porque ela despediu Diogo. Eduarda inventa uma desculpa e Beatriz não acredita.

Prazeres faz uma cena quando Catarina diz que vai passar uns dias com a mãe a Londres.

Tina está muito assustada. Pepe entrega-lhe um telemóvel e diz para ela ligar para o bar a dizer que está doente.

Nelson acha que André lhes passou a perna. O polícia abre a cela e diz a Nelson para lhe bater. Vai deixá-los sair, mas não lhes pode dar o cobre.