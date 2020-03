Resumo: 101º Episódio - 20 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carla, farta das atitudes de Prazeres, encara a sogra, que faz papel de vítima. Carla diz a Marco que chegou ao seu limite.

Catarina diz a Sílvia que não podem continuar chateadas. Sílvia explica porque se envolveu com David. Catarina compreende e as duas fazem as pazes.

Candy pergunta a Raul o que se passa com Elsa. Esta entra revoltada, diz que sabe de tudo e acusa-os de serem uns traidores. Raul pede a Candy para falar com Elsa, não quer perder a filha.

Martim conta ao avô que caiu com as muletas. Tiago e Beatriz animam o filho. Diogo entra e fica triste ao ver a cena familiar.

Mário está ao telemóvel com Sara, pede desculpa por ter falhado o lanche. Percebe que Sara lhe mente, pois não o quer ver. Mário, furioso, atira os comprimidos para o lixo.

Diana está abatida. Mafalda entra e acusa-a de a ter usado. Tina defende Diana, ela diz a Mafalda que se apaixonou pelo pai dela, mas Mafalda não acredita.

Eduarda encara Arminda, quer saber o que ela estava a falar com Diogo. Arminda fica nervosa e diz que estava a falar da irmã, Prazeres.

Diogo está preocupado por ter rejeitado Eduarda. Carlos diz que ele chegou a um beco sem saída, o melhor é contar que é Rodrigo e seguir com a sua vida.

Filipe, em pânico, quer fugir da Vila antes que reconheçam o corpo do Padre Janeiro, mas Tina não o deixa. A bailarina diz que gosta dele e juntos vão arranjar uma solução.

Marco e Gabriela falam do futuro de Catarina, Gabriela quer que a filha tire um ano sabático e vá para Londres. Marco não concorda e Prazeres mete-se a meio da conversa.

Joana pergunta a Carlos o que ele acha dela como mulher. Carlos fica atrapalhado, diz que ela é muito bonita. Joana conta-lhe que o marido a trocou por uma miúda...

Silvério diz que não há muito a dizer sobre Rita. Tudo bate certo. Eduarda fica furiosa ao descobrir que Rita e Diogo foram namorados.

Rita fala com Lídia, conta o que aconteceu com Mário, diz que ele não consegue tomar conta dele próprio quanto mais da irmã.

Tiago convida a ex-mulher para um café. Beatriz diz que não quer que ele confunda as coisas. Tiago diz que já seguiu em frente.

Eduarda diz a Diogo que sabe que ele e Rita tiveram um caso. Diogo diz que isso é passado e Eduarda despede-o.

Francisco diz a Afonso para ele aprender com os erros da Fundação e ter atenção às contas do Carrossel.

Eduarda não volta atrás na sua decisão: quer Diogo fora da Herdade. Ele diz que ela está a ser injusta. Beatriz quer saber o que se passou. Eduarda diz que ela estava certa em relação a Diogo.

Rosete entra no Carrossel, cheia de saudades das suas meninas.

Candy está feliz por ver a madrinha. Diz que Elsa já sabe que são irmãs e reagiu muito mal. Falam de Tiago, Rosete diz a Candy que ele é obcecado por Beatriz, já a tinha avisado.