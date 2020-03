Resumo: 100º Episódio - 19 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marco quer saber se a filha tem a certeza de ir para Londres. Catarina diz que estão a fazer um drama, só quer ir uns dias.

Em confissão, Mafalda diz a Filipe que está apaixonada, mas a pessoa está comprometida. Filipe desconfia que ela está a falar dele.

Elsa ouve o que se passa na sacristia. Fica chocada quando Raul diz a Filipe que não conseguiu contar a Elsa que Candy é meia-irmã dela.

Eduarda diz a Arminda para não remexer no passado, para não se meter nos assuntos da família. Arminda diz que só deu a sua opinião. Mercedes faz chantagem com Eduarda e consegue que o casamento seja na Herdade.

Eduarda está furiosa. Diogo pergunta o que se passa. Eduarda diz que está farta dos problemas, de ser atacada por todos. Diogo convida-a para ir dar passeio a cavalo, mas ela recusa.

Catarina adora a mala que a mãe lhe ofereceu. Falam de Londres. Gabriela gostava que ela ficasse a fazer um curso de Inglês.

Joana e Henrique discutem por causa de Diana. Joana diz que ela tem idade para ser sua filha. Henrique diz que ele é um homem livre e que não a traiu.

Joana encontra Diana e faz uma cena. Diana fica arrasada. Henrique arrasta Joana para a saída.

Diogo quer falar com Beatriz, diz que sabe que Tiago é irmão de Rodrigo e que ela ligou ao seu pai. Beatriz diz que ela e Tiago vão procurar Rodrigo.

O Dr. Silvério acha que vão ser acusados. Diz que vai tentar atrasar tudo, tão cedo não haverá julgamento.

Sílvia diz ao pai que viu Nelson a dar-lhe dinheiro. Quer saber se era um suborno. André inventa uma desculpa, mas ela não acredita.

Elsa está furiosa com o pai, manda bocas e fala com ele de forma agressiva, mas Raul não percebe o que se passa.

Sara está nervosa porque o pai não chega. Diz a Rita que gosta do pai, mas não quer voltar a morar com ele. Rita liga a Mário, mas ele não atende.

Mário dorme profundamente sob os efeitos dos medicamentos. Não reage ao telemóvel que toca sem parar.

Tiago agradece a ajuda de Beatriz. Carlos entra. Eles contam que Teresa morreu por causa da morfina e não pela doença. Carlos diz que Eduarda passou muito tempo com Teresa no fim, a tratar de negócios.

Eduarda desabafa com Diogo sobre a morte de Teresa. Diogo sente nojo dela.

Vemos Eduarda a entrar e a pôr comprimidos em excesso no chá de Teresa.

Eduarda tenta beijar Diogo, mas ele reage mal e afasta-a de forma bruta. Eduarda sente-se humilhada, diz que percebeu mal as coisas.

Beatriz pergunta a Carlos se ele acha que Eduarda pode ter alguma coisa a ver com a morte de Teresa. Carlos diz que não tem provas de nada, não os pode ajudar.

Vasco diz a Elsa para aproveitar o segredo do pai. Candy percebe que a irmã está mal, Elsa não quer falar com ela e vai embora. Candy estranha.

Henrique está chateado, quer saber se Diana foi ao posto de propósito. Diana fica magoada e diz que não sabia que Joana estava lá.

Joana está abatida e acaba por contar aos filhos que o pai tem namorada. É Diana! Mafalda não reage bem, acha que Diana a usou para se aproximar do pai.

Arminda diz a Diogo que acha mesmo que Teresa foi assassinada. Diz para ele se afastar de Eduarda, ela é perigosa.

Mário continua a dormir. Rita chama por ele. Mário diz que a culpa é do tratamento, promete não falhar da próxima vez. Rita diz que ela vai garantir que não há próxima vez.

Candy percebe que Tiago passa tempo com o filho, mas não gosta que esteja sempre com Beatriz. Diz que vai jantar com um grupo de amigos. Tiago também fica com ciúmes e os dois acabam por se envolver no consultório.