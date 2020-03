Resumo: 99º Episódio - 18 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

David quer falar com Sílvia, ela não quer e molha-o com a mangueira. Catarina assiste e encara Sílvia. Sílvia, magoada, diz que David teve um caso com ela e foram para a cama.

Carla desabafa, está furiosa com Marco por ele acreditar em tudo o que a mãe diz. Beatriz diz que Tiago mudou e tem ajudado muito o filho e até a ela. Carla não acredita que alguém mude do dia para a noite.

Diogo diz que a única forma de Tiago e Beatriz o perdoarem é arranjar as provas contra Eduarda. Quer saber se o pai voltou a beber e Carlos explica o que aconteceu.

Tomás pergunta a Henrique se ele anda com Diana. Henrique admite que sim. Tomás diz para ele falar com a Joana e os filhos, é melhor saberem por ele. Henrique sabe que ele tem razão.

Filipe e Tina discutem. Filipe diz que o que ela fez foi muito grave, se identificam o corpo ele vai preso. Já para não falar dos mafiosos que andam atrás dele. Tina percebe que foi longe demais. Pede desculpas, arrependida.

Candy fica com ciúmes ao saber que Tiago foi com Beatriz visitar a campa dos pais. Ele mente, diz que foi ideia de Beatriz.

Xana chora ao saber que a quinta onde ia casar com Afonso ardeu. Mercedes diz que resolve o problema.

Marco diz a Vasco que ainda não contou a Carla que Gabriela voltou. Prazeres diz que convidou Gabriela para jantar com eles. Catarina entra irritada, fica pior ao saber que a mãe está na Vila.

Joana repara na camisa nova de Henrique, pergunta se foi a namorada que lhe ofereceu. Ele sem saída, admite que tem alguém. Joana quer saber quem ela é.

Rita está angustiada e preocupada com o telefonema de Lídia. Diz que Mário é um manipulador nato, pediu a revisão da guarda de Sara e ainda a acusa de querer ficar com a irmã só por causa do seguro de vida da mãe.

Tiago diz que falou com o médico que assistiu Teresa. Acha que pode ter cometido suicídio. Arminda, revoltada, diz que Teresa nunca faria isso, alguém a matou.

Mário guarda uma arma no cofre. Deixa Carlos entrar. Este diz que Sara está feliz em Vila Brava e que Rita cuida bem dela. Mário diz que quer recuperar a filha.

Tiago quer descobrir o que aconteceu com a mãe. Arminda diz que Teresa queria encontrar Rodrigo, estava muito preocupada com Salvador, não ia tirar a própria vida.

Arminda diz a Beatriz que cuidou de Teresa até ao fim, tem a certeza que ela não se matou. Diz que ela não era de desistir, ela queria viver para encontrar Rodrigo e cuidar de Salvador.

Carla fica perplexa ao ver Gabriela. Marco diz que não conseguiu avisá-la. Catarina diz à mãe que decidiu ir com ela para Londres. Prazeres fica furiosa, expulsa Gabriela e diz que ela não leva a neta.

Joana diz a Tomás que Henrique contou-lhe que tem outra pessoa. Tomás acha que Henrique contou tudo e acaba por dizer que ele namora com Diana. Joana fica chocada e chora.

Elsa toca em Diana e fala da "visão" que teve. Diana fica perturbada. Tina pergunta a André pelo corpo que foi encontrado. André diz que não sabem de quem é.

Arminda conta a Diogo tudo o que sabe sobre a morte de Teresa. Conta o que Tiago descobriu. Desconfia que pode ter sido Eduarda a matar Teresa. Tem a certeza que ela nunca se mataria.

Tiago diz que precisa de descobrir o que aconteceu com a sua mãe biológica. Martim entra e eles disfarçam. Tiago é carinhoso com o filho.

Lídia diz a Rita para ela colaborar e deixar Mário ver Sara. Rita percebe que Mário só quer o dinheiro do seguro, mas decide aceitar o conselho de Lídia.

Mário atende a chamada de Rita. Fica contente quando ela diz que ele pode ir lanchar com Sara depois das aulas.