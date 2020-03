Resumo: 98º Episódio - 17 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Xana comenta o "encontro" entre Diogo e Eduarda. Carla bate à porta, quer falar com Sílvia. A jovem diz à mãe que a odeia, sente que ela a trocou por Catarina.

Tina e Filipe discutem, ela continua com ciúmes de Mafalda e faz uma cena. Ameaça Filipe e sai. Carlos e Joana falam de terem mentido um ao outro quando na realidade iam à psicóloga.

Tiago olha para a campa dos pais biológicos emocionado, diz que a sua vida podia ter sido muito diferente. Beatriz consola o ex-marido. Tina, furiosa, pega numa pá e segue para a campa de Arlindo, quer vingar-se de Filipe...

Mário quer levar Sara à escola. Rita mente, diz que ela já foi com Carlos e Mário vai embora. Sara entra, sem ver o pai...

Tiago liga para o arquivo e pede a ficha clínica da mãe biológica, Teresa. Candy entra, sente-se insegura. Tiago conta que Martim caiu e, por isso, não deu notícias.

Eduarda encara Diogo, bebeu muito e há coisa que não se lembra. Diogo diz para ela ficar descansada, ele vai guardar segredo sobre o verdadeiro motivo para ela quer livrar-se do Jorge. Eduarda fica tensa!

Norberto queixa-se do pequeno-almoço, mas come. Beatriz entra e conta que esteve com Tiago no cemitério. Ficou com pena dele.

Diogo diz que ela deu a entender que mandou raptar Rodrigo, por isso, Jorge a perseguia. Eduarda diz que isso é mentira e sai apressada. Diogo fica frustrado porque o bluff falhou.

Rita e Sara estão a caminho da escola, conversam divertidas e cúmplices. Mário observa-as escondido e fica irritado por ter sido enganado.

Prazeres tira duas roupas da máquina e mancha-as com lixívia. Carla apanha-a em flagrante e fica furiosa.

Elsa conta a Vasco que meteu uma escuta na sacristia. Sandra entra e diz que o filho está doente. Pede ajuda a Elsa. Vasco está farto de enganar as pessoas.

Beatriz está preocupada porque Martim tem medo de voltar a usar as muletas. Eduarda entra e ataca Beatriz, diz que a culpa de Martim ter caído é dela por estar a pressioná-lo! Tiago defende Beatriz e põe Eduarda no lugar dela.

Arminda diz a Carlos que ele tem de convencer Diogo a acabar com a sua vingança e contar que é Rodrigo.

Xana amua porque Tomás não a deixa ir jantar com Mercedes. Mário diz a Lídia que Rita não o deixa ver Sara e que ela só quer ficar com Sara porque sabe que a mãe fez um seguro de vida.

Carla e Marco Paulo discutem. Ele acredita que a mãe não estragou a roupa de propósito. Henrique entra e diz que apareceu um corpo na campa de Arlindo.

Não se fala noutra coisa sem ser no corpo que apareceu na campa de Arlindo! Filipe fica para morrer...

Diana fala de Rosete, quer que ela volte. Tina não acredita no amor, diz que Rosete estava melhor sem Francisco. Henrique liga para Diana e Tomás vê.

Marco Paulo e Prazeres discutem por causa de Carla. Gabriela aparece, procura Catarina. Marco trata-a mal.

Eduarda diz a Diogo que ele percebeu mal, ela não teve nada a ver com o rapto de Rodrigo. Fred entra e interrompe a conversa, procura Beatriz. Diogo estranha a postura de Fred.

Dr. Cunha diz a Tiago que Teresa tinha um cancro terminal, não havia nada a fazer, mas a quantidade de morfina que ela tinha no sangue não era normal. Suspeita que ela pode ter-se suicidado. Tiago fica muito intrigado...