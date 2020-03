Resumo: 96º Episódio - 13 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mário tenta aproximar-se da filha. Rita diz que não o quer perto da irmã até ter a certeza de que ele está bem.

Elsa desabafa com Candy. Raul fica em pânico quando ouve Elsa dizer a Candy que ela tem sido com uma irmã. Tânia diz a Elsa que toda a gente fala do milagre que fez a Vasco. Todos querem água da santa.

Prazeres estraga a blusa de Catarina sem Carla perceber. Sonsa, acusa-a de não saber fazer as lidas da casa.

Eduarda discute com Afonso. Não autoriza o casamento na Herdade. Afonso ameaça-a e sai furioso. Beatriz quer saber com é que a mãe conseguiu o contrato milionário com o Russo.

Diogo quer informações sobre a família Bastos e sobre o processo de adoção de Salvador. Lídia fica desconfortável.

Carla pede desculpa a Catarina, promete comprar uma blusa nova e ainda oferece uma dela, que Catarina adora. Prazeres fica frustrada.

Vasco vende as águas da Santinha. Elsa implora para Vasco a perdoar, admite que foi longe demais, mas garante que tinha tudo controlado.

Germano quer entrevistar Tiago. O médico acaba por ceder ao perceber que pode ganhar pontos com Beatriz.

Diogo diz a Rita que Mário está na Vila, falou com Lídia. Rita fala do encontro com Mário.

O ambiente é de festa! Tina provoca Candy por causa de Tiago.Tina comenta com Diana que sente falta de sexo.

Tomás manda Xana ir para festa, está farto das atitudes dela. Arminda fala com Tomás sobre a adoção de Tiago, conta que eles iam adotá-lo e do nada foi entregue a outro casal. Tomás garante que não fizeram nada ilegal.

Lídia conta a Diogo que a mãe recebeu muito dinheiro para fazer com que Salvador fosse adotado para a família que o levara para longe da Vila. Diogo tira fotos ao processo.

Carla chega preparada para a Festa Anos 80. Beatriz não quer ir, mas Carla obriga-a a ir ao Carrossel.

Eduarda fala com Silvério sobre o processo da Fundação que envolve Afonso. Pede para arranjar maneira de adiar o interrogatório. Pede para ele investigar Rita, diz que vai pagar bem pela informação.

Norberto sai para não ouvir Prazeres, que está irritada com Carla e só sabe criticar a rapariga. Arminda defende Carla.

Afonso diz a Xana que a mãe não deixa fazer o casamento na herdade, ela fica magoada. Diogo chega ao Carrossel e Beatriz vai embora.