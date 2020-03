Resumo: 95º Episódio - 12 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina quer falar com Sílvia, mas David diz para deixarem as coisas como estão. Catarina diz que mãe quer que ela vá passar um tempo em Londres. Prazeres entra e implica com David. Catarina, farta, ameaça a avó.

Elsa prepara aveia com amendoins e dá ao namorado. Vasco tem uma reação alérgica e Elsa fica aflita. Vasco reage e todos acham que foi milagre de Elsa.

Rita conta a Carla sobre Mário e a morte da mãe. Carla pede desculpas por ter ido na conversa de Tiago, diz para Rita ter cuidado com ele.

Fred e Beatriz conversam, ele pergunta sobre Martim. Regista a informação quando Beatriz diz que já não vive com Tiago.

Tiago faz perguntas a Mercedes e Francisco sobre os seus pais biológicos. Eduarda apresenta o contrato com a empresa de Vladimir. Em troca, quer voltar à administração, mas Tiago não quer vender a sua parte.

Carlos diz a Diogo que a assistente social que levou o processo de Tiago morreu, mas a filha dela trabalha no hospital. Chama-se Lídia. Diogo diz que, aparentemente, Eduarda não sabia que Tiago era Salvador.

Vasco está desconfiado, quer saber o que tinham as papas de aveia. Elsa diz que é possível que tivessem amendoins. Vasco fica chocado!

Mafalda pergunta a Filipe se está melhor. Raul interrompe, quer confessar-se. Filipe fica irritado quando ele diz que Tina anda com André.

Tiago pede desculpas a Candy e oferece-lhe um fio. Ele diz que quer assumir a relação. Candy fica encantada e perdoa Tiago.

Rita quase beija Diogo. Eduarda não gosta de os ver juntos e convida Diogo para um almoço.

Beatriz fica surpreendida com o contrato que Eduarda fez. Martim entra de muletas e interrompe a conversa. Quer mostrar à tia Rosete a sua evolução, mas Francisco diz que a tia foi viajar.

Elsa pede para Vasco ficar bem, promete que nunca mais faz mal a ninguém. Carla diz que Vasco vai ficar bem. Vasco está furioso e acaba a relação com a namorada.

Eduarda está feliz por ter salvo a empresa. Diogo e Eduarda falam de Tiago ser Salvador e do passado. Eduarda fica irritada.

Rita e Sara ficam chocadas ao encontrarem Mário na Vila.

Sara e Rita estão junto a Mário. Sara está com receio dele, mas Rita abraça-a de modo a sentir-se segura. Mário sugere irem a um jardim, só quer conversar.

Estão todas reunidas por causa da festa Anos 80. Filipe entra para falar com Tina, pede-lhe explicações sobre André. Filipe acaba por ficar para ver a aula de dança, aplaude Mafalda, deixando Tina irritada.

Joana diz a Tomás que vai começar a fazer terapia, o divórcio está a ser duro para ela. Tem a certeza que Henrique já tem alguém.

Tiago quer informações sobre a sua família. Carlos diz que a mãe queria que ele ficasse com Arminda e Norberto. Mente, diz que não conheceu Rodrigo. Tiago diz que gostava de conhecer o irmão.