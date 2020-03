Resumo: 94º Episódio - 11 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa diz a Vasco que tem de pensar num grande milagre, só assim vai ser famosa. Vasco acha que ela está a ficar louca. Prazeres diz a Raul que foi falar com Candy e ele fica em pânico.

Henrique recebe uma sms de Diana. Joana percebe tudo. Henrique nega ter alguém e sai.

Eduarda fica chocada ao saber que Tiago é Salvador. Disfarça o nervosismo. Beatriz pergunta se não deviam falar com o advogado, mas Eduarda diz que comprou a Herdade de forma legítima.

Marco e André estão numa operação Stop. André aproveita e trata dos seus negócios com Nelson. Marco quer saber se está tudo bem, o que deixa André irritado. O polícia recebe dinheiro de Nelson, mas Marco não vê nada.

Prazeres quer mais ação. Raul diz que tem de abrir o café. Ela diz que se estivessem casados, já não tinham que andar escondidos. Elsa entra e estranha o café estar fechado.

Diogo pensa no irmão. Rita diz que ligou para o hospital e Mário vai ter alta em breve. Diogo diz para ela estar preparada.

Tiago entra e Eduarda faz o seu papel, finge estar emocionada por ele ser Salvador. Fala de Vicente e Teresa e Tiago fica desconfiado.

Filipe come com vontade. David não gosta da conversa do padre. Joana abre uma carta da polícia e fica chateada. Vai ficar sem carta. Mafalda diz para ela falar com o pai, talvez ele resolva...

Afonso diz à noiva que a avó vai ajudar a pagar o casamento. Xana fala da festa, diz que pelas suas contas precisam de 100.000 mil euros. Afonso fica chocado.

Eduarda diz a Vladimir que pensa voltar a candidatar-se à Câmara, mas antes precisa de resolver os problemas da Herdade. Vladimir não quer perder tempo. Eduarda toma a sua decisão!

Marco está preocupado porque a mãe de Catarina quer levar a filha para Londres.

Tiago e Candy beijam-se. Ela tira a camisa de dormir sensual e a escova de dentes. Pretende passar a noite com ele. Tiago não gosta da ideia e Candy, ofendida, diz que não querem a mesma coisa.

Diogo olha para a foto de Tiago em bebé. Diogo gostava de contar aos irmãos que é Rodrigo, mas não tem provas contra Eduarda.

Vladimir bebe o licor e prepara-se para ir embora. Eduarda ganha coragem, beija-o e diz que quer que ele fique.

Norberto fica a saber que Tiago é Salvador, quer falar com ele e pedir desculpa por não ter conseguido salvar Vicente.

Rita está de saída quando chega Tiago. Ele quer conhecer Sara, é simpático. Rita sai com Sara.

Eduarda disfarça quando Vladimir entra. Quer que ela vá com ele para o hotel. Eduarda recusa, mas diz para ele cumprir o que prometeu. Vladimir sai sorridente e satisfeito.

Elsa diz a Candy que precisa de um medicamento que seja muito forte. Mente, diz que está com alergia. Candy entrega a lamela de comprimidos a Elsa, que fica radiante.

Filipe bebeu muito e adormeceu no sofá. Joana diz para a filha ter cuidado com a amizade de Filipe e não confundir as coisas.

Diogo tenta saber o que se passa com Eduarda. Ela diz que fechou negócio, mas está preocupada com outras coisas. Diogo fica intrigado.

Mercedes conta a Francisco do jantar de Eduarda com o homem, diz que não gostou do aspeto dele.

Tiago fala com Norberto e Arminda sobre a sua família biológica. Norberto pede desculpa por não ter protegido Vicente. Tiago pergunta se eles sabem alguma coisa de Rodrigo e Arminda fica constrangida.