Resumo: 93º Episódio - 10 de março (terça-feira)

Tiago faz uma pesquisa sobre o rapto de Rodrigo. Rita entra e diz a Tiago que um dos colegas precisa que ele confirme o diagnóstico de um dos pacientes. O médico apanha Rita a tirar comprimidos.

David e Sílvia discutem. Ele diz que não a quis magoar. Sílvia acha que ele e Catarina são dois traidores.

Martim entra a andar de muletas. Eduarda e Beatriz ficam muito emocionadas.

Elsa entra para pagar a dívida de Vasco. Xana pede a ajuda dela para o casamento e provoca-a. Elsa toca em Xana e diz que algo vai correr mal. Xana pede a Tomás e Joana para serem os seus padrinhos de casamento.

Henrique desabafa com Diana. Ela tenta seduzir Henrique, mas ele levanta a voz, diz que nem tudo se revolve com sexo. Diana fica magoada!

Raul conta toda a verdade a Prazeres, diz que Candy é a sua outra filha. Prazeres fica chocada, mas decide perdoá-lo.

Diogo ri quando Norberto conta a noite que passou no hotel com Arminda. Tiago entra e ignora Diogo, pergunta por Beatriz.

Rita conversa com Lídia sobre a saída de Mário do hospital. Lídia diz que é difícil prever o que vai acontecer, mas vão respeitar sempre o interesse de Sara.

Vladimir diz a Eduarda que vai fechar negócio antes de voltar à Rússia. Ela sente-se encurralada: tem de decidir ou ele faz negócio com outra Herdade.

Diogo esconde-se para ouvir a conversa entre Tiago e Beatriz. Tiago diz que descobriu que foi adotado. É irmão de Rodrigo, é o filho mais novo dos Bastos.

Carlos olha para a garrafa de whisky, sente-se tentado a beber...

Beatriz não quer acreditar que Tiago é Salvador. Tiago diz para ela falar com Tomás. Diogo ouve tudo e fica arrasado.

Francisco fica de rastos quando Afonso lhe diz que Rosete vai viajar.

Filipe faz exercícios enquanto ouve música. Mafalda entra e convida-o para jantar. Filipe aceita!

Prazeres diz a Candy que sabe que Raul é o seu pai. Aconselha Candy a aceitar o dinheiro que ele lhe quer dar e ir embora da Vila. Candy fica chocada e manda Prazeres embora.

Diogo já contou a Arminda que Tiago é Salvador. Ela está chocada. Arminda diz para ele contar a Tiago que são irmãos.

Francisco diz a Eduarda que há fornecedores que os querem pôr em tribunal. Precisam de uma injeção de capital ou vão à falência. Eduarda, desesperada, pensa na proposta de Vladimir.

Tomás conta tudo a Beatriz. Decidiram não ficar com Rodrigo porque ele era um miúdo revoltado e violento, não quiseram perturbar Tiago.

André fica chocado com a conta do cabeleireiro, mas aceita continuar a farsa com Tina.

Diogo olha Tiago como se o visse pela primeira vez. Quer tréguas, diz que não teve nada a ver com o fim do seu casamento. Tiago estranha a conversa e manda Diogo embora.