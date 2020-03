Resumo: 92º Episódio - 9 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Martim diz à mãe que se é para andar tão triste mais vale fazer as pazes com Diogo. Ela diz que vai ficar bem, para ele não se preocupar.

Sara conta que se perdeu na escola e chorou. Acha que todos vão gozar com ela. Carlos leva Sara para ir dormir e Diogo aproveita para convidar Rita para beber um copo.

Norberto faz uma surpresa a Arminda. Ela adora. Norberto faz um discurso emotivo, agradece à mulher por todo o apoio.

Carla e Marco beijam-se, pela primeira vez têm a casa só para eles. Prazeres entra e interrompe o momento, conta sobre a sua caminhada.

Mafalda pergunta a Diana se ela viu o pai. Diana, comprometida, quer saber a opinião de Mafalda sobre o pai ter namorada. Candy diz a Tiago para ele perdoar os pais e seguir em frente. Diogo entra com Rita e Tiago decide ir embora.

Francisco acha que Eduarda inventou o caso com Diogo para o provocar. Beatriz não quer falar de Diogo. Está preocupada com a consulta de Martim.

Prazeres não se cala. Carla não aguenta mais e vai deitar-se. Arminda, Norberto e Catarina entram, ficam espantados ao ver Prazeres.

Tiago quer saber sobre a sua origem. Tomás diz que sempre o amaram como se fosse filho deles e que ele é irmão de Rodrigo. Ele é um Bastos. Tiago fica chocado!

Sílvia está com ciúmes de Catarina por ela cozinhar com a mãe. Xana elogia o pai ao saber que ele anda com Tina. Sílvia diz que Tina é passada e nunca vai ter uma relação séria com o pai.

Tiago fica perplexo ao saber que é irmão de Rodrigo. Tomás diz que recusaram adotar Rodrigo quando ele apareceu, não estavam preparados para isso. Tomás diz que sempre fizeram o que acharam ser melhor para ele.

Rita diz a Diogo que Carlos tem sido incansável coma Sara. Diogo diz que ele está melhor. Falam da noite no bar e riem. Rita recebe uma chamada de Mário, quer saber onde elas estão, quer ver Sara...

Eduarda e Afonso discutem. Eduarda diz que nunca vai aceitar Xana, tem a certeza que ela vai arruinar a vida do filho. Beatriz diz para deixarem de gritar, não quer que Martim os oiça.

Tiago quer saber mais sobre a sua adoção. Henrique diz que foi tudo legal. Tiago faz o papel de vítima. Henrique diz para ele não entrar por aí, a verdade é que ele nunca quis saber da família.

Raul dá dinheiro a Candy e pede para ela se afastar de Elsa. Candy fica furiosa, diz que não quer o dinheiro dele, só queria um pai. Prazeres, furiosa, acha que Raul a trocou por Candy.

Rosete diz que vai sair da Vila por um tempo. Vai viajar. Pede para eles tomarem conta do bar e dividirem os lucros.

Catarina diz ao pai que a mãe quer que ela vá uns dias a Londres. Marco Paulo tem medo de perder a filha. Catarina diz ao pai que nunca o vai deixar. Ele fica comovido.