Resumo: 91º Episódio - 6 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa não fica entusiasmada com o canal de Youtube que Vasco fez para ela. Diz que precisam de um milagre para ela se tornar viral. Quer "matar" Vasco com medicação e depois ressuscitá-lo. Vasco fica com medo.

Diogo garante a Martim que não há nada entre ele e Beatriz. O ex-militar pede para ele ajudar Sara na escola.

Carla fica a saber que Rita é a ex de Diogo. Beatriz diz que a Rita é boa pessoa e não pode descarregar nela.

Prazeres está muito cansada. Arlete vai ter com ela, diz para não desistir. Prazeres arma-se em forte, Arlete dá-lhe bolachas e seguem caminho. Prazeres come e com esforço segue atrás deles.

Diana e Henrique conversam, ela sonha com um futuro a dois. Ele não quer enfrentar o divórcio. Diana diz que Joana não vai ficar sozinha muito tempo.

Henrique entra no posto. Marco Paulo diz que o cunhado está à espera dele há algum tempo. Henrique segue apressado para o gabinete.

Tomás está angustiado porque Tiago descobriu da pior forma que foi adotado. Diz que ele ficou revoltado e não o quis ouvir, não deu para lhe contar toda a verdade. Henrique liga para Tiago.

Tiago atende a chamada do tio, fica furioso ao perceber que ele também sabia que ele foi adotado. Desliga. É bruto com Rita e Carla.

Eduarda diz a Diogo que Rosete ter perdido o bebé foi o melhor para todos. Convida Diogo para jantar, mas ele recusa. Beatriz ouve a conversa.

André entra no Carrossel. O polícia e Tina combinam que ele paga o cabeleireiro de Tina até a farsa acabar. Vão fingir que têm uma relação quando estiverem em público.

Xana pede a Norberto para a ensinar a montar em segredo, quer chegar à Igreja a montar um cavalo. Norberto diz que a ajuda. Conta que quer fazer surpresa a Arminda, fazem anos de casados. Xana diz que tem várias ideias.

Beatriz diz a Diogo que já sabe que ele tem um caso com a mãe dela. Diogo nega, diz a Beatriz que a ama. Ela diz que não acredita em nada do que ele diz.

Vladimir diz a Eduarda que fecharem negócio só depende dela. Ele diz que tem uma reunião noutra Herdade e Eduarda fica furiosa.

Xana diz que tem pouco tempo para organizar o casamento. Carla diz que foi André que organizou o deles e até escolheu o vestido de noiva. Xana fica horrorizada.

Prazeres está exausta. Ficou para trás. Nem sinal dos Peregrinos. Tina para o carro e pergunta se ela quer boleia. Prazeres faz-se de forte e ainda trata mal Tina, que arranca furiosa.

Raul confessa-se a Filipe, sente-se culpado por fazer sofrer a Prazeres. Conta que tem uma filha adulta, que nunca assumiu. Filipe fica chocado e curioso para saber quem é ela.

Candy diz a Tiago que percebeu que ele não está bem. Tiago conta que os pais o enganaram e não lhe contaram que foi adotado. Candy diz que ele teve uma boa vida, defende os pais adotivos.

Arminda percebe que Beatriz está triste desde que acabou tudo com Diogo. Diz para lhe dar outra oportunidade. Beatriz diz que Diogo é um manipulador e que tem um caso com mãe dela.

Carla e Catarina tentam fazer uma sobremesa. A cozinha está um caos. Catarina recebe uma chamada, acha que é a mãe e não atende. Sílvia entra e não gosta de ver a cumplicidade entre elas.

Elsa quer que Filipe lhe conte os segredos das pessoas. Farto, Filipe diz que a chantagem acabou. Ameaça contar que ela não é Santa nenhuma! Filipe percebe que Candy é filha de Raul.

Diogo encara Eduarda, diz que se comenta na Herdade que eles têm um caso. Eduarda pede desculpa, diz que foi ela quem disse isso a Francisco. Diogo quer que ela resolva a situação. Não quer que pensem que ele é interesseiro.