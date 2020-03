Resumo: 90º Episódio - 5 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Martim está triste por Rosete ter perdido o bebé.

Prazeres e Arminda falam de Raul. Arminda percebe que a irmã gosta mesmo dele. Prazeres está decidida a fazer o Caminho de Santiago.

Mercedes está devastada. Afonso abraça a avó. Xana entra e tenta animar Mercedes, mas só piora a situação...

Candy e Vasco tentam animar Elsa, dizem que o videoclip vai ser um sucesso online! Tiago quer dançar com Candy e Tina observa tudo.

Rita quer saber o verdadeiro motivo de Diogo estar em Vila Brava. Ele não diz. Rita diz que ele não está feliz, para olhar em volta, há quem o quer ver bem.

Beatriz tenta animar Rosete, mas ela está muito abatida. Sabe que era a última oportunidade que tinha de ser mãe. Beatriz diz que ela pode voltar a tentar.

Tiago ajuda Martim a fazer a árvore genealógica. Fica apreensivo ao ver as fotografias da mãe do ano em que ele nasceu, em nenhuma das fotos ela está grávida. Liga para o pai, diz que precisa falar com ele.

Rita tem uma surpresa para Sara. Abre a bagageira do seu carro e tem lá um presente: uma bicicleta.

Marco fala do roubo da pedreira. André fica preocupado, pergunta se há testemunhas. Tina entra e diz a André que não quer nada com ele. André pede para ela fingir durante um tempo. Ela alinha.

Filipe conversa com Raul sobre a caminhada. Prazeres entra muito bonita de saltos altos, quer saber a que horas chega o autocarro. Filipe explica que não há. A viajem é para se fazer a pé.

Xana e Afonso falam do casamento. Eduarda entra e trata mal Xana, que lhe responde à letra, deixando Afonso comovido.

Beatriz está triste. Fred percebe, diz que a mãe viveu muitos anos deprimida até que decidiu matar-se. Beatriz fica impressionada.

Eduarda abraça Diogo, que disfarça o asco que sente. Eduarda diz que se fechar o negócio com o Russo, pode salvar a empresa. Diogo fica irritado com a notícia.

Tiago mostra a fotografia da mãe a Tomás, quer saber porque ela não está grávida na foto tirada um mês antes dele nascer. Tomás fica chocado!

Afonso está desanimado porque ultimamente parece que tudo corre mal na família. Diogo sente-se culpado e oferece ajuda. Afonso não quer problemas com a irmã, por isso, recusa. Diogo diz a Afonso que se tivesse um irmão gostava que fosse como ele.

Tomás, sem saída, conta a Tiago que ele foi adotado. Tiago fica furioso por não lhe terem contado antes e sai muito perturbado.

Mafalda e Filipe conversam. Ela conta da situação familiar complicada. Filipe sai sem ligar a Tina e ela diz a Mafalda que já se comenta na Vila o caso dela com o padre.

Rosete pede tempo a Francisco. Ele fica magoado, diz que têm de se apoiar nos bons e nos maus momentos, ele também perdeu um filho. Tina interrompe e Francisco vai embora.