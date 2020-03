Resumo: 89º Episódio - 4 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy conta a Elsa a noite que passou com Tiago, Elsa percebe que a amiga está a apaixonar-se pelo médico. Raul não gosta de as ver juntas e comenta que Rosete foi para o hospital. Candy sai apressada.

Beatriz diz que não quer Diogo ligado a nada que tenha a ver com o centro nem com as suas aulas. Eduarda pede desculpas a Diogo e conta da conversa que teve com Tiago.

Olga diz a Rosete que tiveram uma ligeira complicação. Rosete não quer saber de nada. Olga diz que ela tem de fazer repouso e que daqui a seis meses pode voltar a tentar.

Francisco aparece triste e abatido. Diz que Rosete não quer ver ninguém. Tina fica revoltada, não acha justo a Rosete ter perdido o bebé, ela quer muito ser mãe.

David não sabe o que fazer, ouve a mãe a chorar à noite, enquanto o pai está na maior. Catarina conta quando a mãe foi embora.

Diana dá conselhos a Sílvia. Henrique pergunta como vai o trabalho comunitário. Sílvia responde mal e acusa David. Diana está abatida com o que aconteceu com Rosete. Henrique não gosta que Diana tenha decote.

Arminda conversa com Diogo sobre Afonso, diz para ele se aproximar dele, já que não pode ser como irmão pelo menos como amigo. Diogo diz que vai tentar. Quer saber quem é o homem que Eduarda recebeu.

Beatriz conta à mãe que Rosete perdeu o bebé. Eduarda diz que o Russo quer investir na Herdade.

Candy diz a Rosete que ela vai voltar a engravidar. Francisco diz que não podem desistir. Rosete chora, diz que nada vai trazer o seu bebé de volta. Não quer que tenham pena dela!

Xana conta a Tomás que Rosete perdeu o bebé. Tomás fica muito perturbado.

Tina, arrasada, diz a Diana que têm de aguentar o bar até Rosete recuperar. Filipe quer saber se Tina está bem. Ela aproveita a chegada de André para fazer ciúmes a Filipe e resulta...

Mercedes fica devastada ao saber que Rosete perdeu o bebé. Diz para Francisco se agarrar aos seus filhos, diz que nem ele nem Rosete mereciam o que aconteceu, mas foi a vontade de Deus.

Eduarda aproveita para ofender e magoar Francisco. Os dois discutem. Eduarda diz a Francisco que Diogo é seu amante. Beatriz ouve e fica chocada com a revelação da mãe!

Beatriz sente-se mal. Não quer acreditar que a mãe e Diogo estão juntos. Cai, fica no chão e chora de raiva.

Eduarda e Francisco continuam a discutir. Francisco não acredita que Diogo goste de Eduarda. Ela diz para ele ir fazer o luto pelo filho. Francisco olha-a com asco e sai.

Diogo diz ao pai que Beatriz o odeia. Vai esquecê-la e concentrar-se na sua vingança. Quer aproveitar o facto de Eduarda estar apaixonada por ele... Carlos acha um jogo perigoso.

Afonso e Martim contam a Joana que precisam de fotos da família para fazer a árvore genealógica. Joana vai buscar o álbum de Henrique e entrega a Martim.

Elsa sente-se frustrada porque não aparece ninguém. O videoclip começa. Ficou muito bom. Todos dão os parabéns a Elsa, menos Xana que critica.

André manda parar a carrinha pick-up e dá de caras com Nelson. Quer ver o que trazem na carrinha. Há de tudo para vender. André quer entrar no negócio em partes iguais ou vão para o posto.

Rita está feliz, diz que o juiz atribuiu-lhe a guarda de Sara temporariamente. Rita agradece o apoio de Diogo e Carlos. Sara vai preparar a mochila para a escola. Rita conta o que Tiago lhe fez. Diogo fica cheio de raiva.

Sílvia pede ajuda ao pai com o vestido. Ele aproveita para saber a opinião dela sobre ele ter uma namorada. Sílvia aceita até que ele diz que gosta de Tina... Sílvia diz que ela é insuportável e sem nível.

Vladimir e Eduarda falam de negócios. Ele diz que aceita investir na Herdade, pode conseguir-lhe um contrato milionário. Em troca, quer ir para a cama com ela.