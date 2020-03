Resumo: 88º Episódio - 3 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Arminda acorda a irmã, diz-lhe que fugir não resolve nada, para ela ir falar com o Raul e resolver os problemas.

Rita está preocupada, mas decide não preocupar Diogo e não contar-lhe o que aconteceu com Tiago. Rita conta que conseguiu inscrever Sara na escola de Martim.

Candy e Tiago entram aos beijos. Tiago diz que passou o dia a pensar nela. Candy quer saber sobre a marca que ele tem na cara.

Francisco despede-se de Rosete, estão os dois muito apaixonados. Rosete sente uma dor e Tina fica preocupada.

Vasco fica chateado ao saber que Afonso convidou os pais para padrinhos de casamento. Arminda diz que recusaram.

Beatriz pede desculpas a Rita pela forma que falou no outro dia. Rita aceita e diz que está a ter problemas com Tiago. Beatriz diz para se afastar dele, pois ele é manipulador, egoísta e obcecado.

Diogo manipula Eduarda, diz que está farto que Tiago se meta na sua vida. O ex-militar inventa uma história que justifica "não existir" em criança.

Rosete está de saída quando sente uma dor muito forte. Tina vai ajudá-la e reparam que Rosete está a perder sangue.

Francisco conversa com Martim, pede desculpas por não ter falado com ele. Martim diz que ele tem de pedir desculpas à avó. Francisco diz que não se escolhe quem se ama.

Rosete chora, não quer perder o bebé. Tina diz que ela é forte e faz piadas para desanuviar o ambiente. Diana fica muito preocupada ao ver o sangue. Ambulância chega!

Tiago, sonso, quer esquecer o que aconteceu com Rita e começar de novo. Rita deixa claro o que pensa dele.

Beatriz diz ao pai para dar tempo a Martim. Francisco está muito feliz. Recebe uma chamada, fica aflito, diz que tem de ir ao hospital. Beatriz diz que vai estar tudo bem com Rosete e o bebé...

Elsa está com ciúmes do casamento de Xana. Vasco fica preocupado. Elsa diz que quer lançar a sua carreira e só depois é que casam. Mas em grande, em Paris ou NY.

Raul diz que gosta muito de Prazeres, mas não pode dizer que a ama porque não estaria a ser sincero. Prazeres tem um ataque de fúria e expulsa Raul.

Diogo pede perdão a Beatriz, diz que a ama, que ele não é o monstro que ela pensa. Beatriz diz que não consegue amar um assassino e ao não se demitir só mostra que não vale mesmo nada.

Martim fala do trabalho para a escola, quer fotos do lado do pai para a árvore genealógica. Tiago quer falar de Diogo, Eduarda diz que sabe tudo sobre ele "não existir" em criança e expulsa Tiago.

Olga faz a ecografia e diz a Rosete que não há batimento cardíaco, vai preparar a intervenção para retirar o feto. Rosete chora e pede para Tina a deixar sozinha.

Tina chora, diz a Francisco que Rosete perdeu o bebé, estão a prepará-la para fazer intervenção, mas ela pediu para ficar sozinha. Francisco, devastado, diz a Afonso que perdeu mais um filho.

Prazeres está decidida a fazer a viagem. Quer fazer o Caminho de Santigo, tem a certeza que é o que Deus quer.

Diogo estranha a cumplicidade entre Eduarda e Vladimir. Fala da Herdade. Ele não quer propriamente falar só de negócios. Eduarda segue o jogo dele.