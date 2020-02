Resumo: 86º Episódio - 28 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul tenta falar com Prazeres, mas ela não deixa. Não quer acreditar que ele teve uma filha e a abandonou! Que a mulher dele morreu sem saber de nada. Raul insiste, mas ela não lhe dá hipótese.

Vasco está chateado com Elsa, mas os dois acabam por fazer as pazes. Vasco está preocupado, diz que têm de arranjar forma de pôr a papelaria a render.

Francisco e Beatriz falam de Tiago, nenhum dos dois o queria na Herdade, mas não tinham opção. A fundação vai continuar a funcionar como antes. Beatriz diz que a mãe negou saber que Jorge raptou Rodrigo.

Tiago não desiste de investigar o passado de Diogo, diz que acha toda a história dele mal contada. Tomás diz que está preocupado, não gosta das atitudes do filho.

Prazeres confessa-se ao Padre, diz que se entregou ao amor e acabou com a sua vida. Está a pensar ir viver para um convento.

Candy e Elsa conversam. Candy já contou que passou a noite com Tiago, mas acha que ele ainda gosta da ex-mulher. Elsa diz para ela não pensar no que os outros dizem e investir em Tiago se gosta dele!

Eduarda entrega a certidão de óbito de Jaime a Afonso. Mente descaradamente ao filho, Arminda ouve e fica chocada.

Beatriz vê o abraço entre Rita e Diogo. Beatriz diz a Diogo e a Rita para tentarem mais uma vez, têm tudo para serem felizes.

Afonso pede a mão de Xana a André. Este fica envergonhado, mas aceita o casamento.

Arminda conta a Diogo que Eduarda mentiu ao Afonso sobre o seu pai biológico e ainda apresentou uma certidão de óbito falsa. Diogo diz que tem de arranjar provas contra ela para a desmascarar.

Beatriz encara Tiago, diz que não acredita que ele queira comprar a parte da Herdade para ajudar, mas sim para ficar perto dela e controlar tudo.

Tina vai ter com Filipe, este diz que não gostou de a ver com André. Tina diz que agora ele sabe o que ela sente quando o vê com as outras.

Arminda quer saber o que se passa com a irmã. Prazeres conta que disse a Raul que o amava e ele a desiludiu muito. Tem outra filha além de Elsa.

Rita conta a Carla que alguém revirou o seu cacifo, acha que foi Tiago. Carla diz para ela levar o assunto à administração. Rita diz que vai tentar perceber melhor o que aconteceu.

Diana diz a Henrique que acordou cheia de saudades dele. Diana fala do futuro deles, acha importante ter uma boa relação com os filhos dele. Henrique fica cada vez mais nervoso.

Beatriz diz a Carlos que teve acesso ao cadastro de Jorge, sabe que ele foi suspeito no caso do rapto de Rodrigo. Carlos diz para ela falar com a mãe.

Eduarda agradece a Diogo pelo jantar da noite anterior. Eduarda convida-o para um passeio a cavalo. Diogo hesita, mas acaba por aceitar.

Tiago e Martim acabam de almoçar. Tiago atende chamada e conta ao pai que contratou um detetive privado para investigar Diogo e não há registos dele em criança.