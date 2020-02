Resumo: 85º Episódio - 27 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

David e Catarina estão apaixonados. David diz que precisou de perdê-la para dar valor ao que tinham. Ela fala de Sílvia, diz que está zangada com o mundo.

Eduarda e Afonso discutem por causa do casamento dele com Xana. Afonso diz à mãe que quer ir à campa do pai biológico. Eduarda mente, mais uma vez, diz que vai procurar a certidão óbito.

Beatriz lê o processo de Jorge e fica impressionada. Francisco diz que ele foi suspeito de ter raptado Rodrigo, mas nunca foi apanhado. Beatriz fica chocada, não percebe como é que alguém tão mau pode ser o seu pai.

Xana mostra o anel à mãe, diz que vai casar com Afonso e nem Eduarda nem a justiça vão conseguir impedir. Joana pergunta a Rosete se Henrique tem aparecido no bar.

Mafalda percebe que algo se passa com Diogo e os dois conversam. Ela quer a ajuda de Diogo para atingir três objetivos. Ele diz que a vai ajudar no que puder.

Beatriz e Eduarda discutem. Beatriz já disse à mãe que foi Jorge quem raptou Rodrigo. Eduarda, farta das acusações, quer a pen de volta. Beatriz diz que não.

Xana mostra o seu anel a Elsa e diz-lhe que ela está a perder poderes, pois sempre vai casar com Afonso. André convida Tina para jantar, mas ela recusa o convite.

Prazeres está de rastos e diz que são todos uns ingratos, ninguém merece o amor dela.

Carlos está com muita vontade de beber. Diogo conversa com ele. Carlos diz que Beatriz ia denunciá-lo. Diogo morre de saudades dela, mas não quer contar a verdade, ela não ia acreditar.

Tiago e Candy conversam animados. Diana comenta com Tina, esta diz que Rosete já a avisou. Candy decide dançar para Tiago, que gosta de ver.

Joana e Henrique discutem. Ele pede desculpas mais uma vez, diz que não conseguiu encarar a família depois do que se passou.

Estão todos espantados com a quantidade de comida que Prazeres fez. Carla diz a Norberto que ele tem de ir ao hospital amanhã. Prazeres diz que está cansada de levar patadas da vida e vai para o quarto ter com Deus.

Tiago, de saída, diz a Candy que gostou muita da dança dela, mas acha melhor parar de beber. André diz a Tina que a acha bonita.

Eduarda aparece arranjada, diz a Diogo que só quer jantar e conversar, ele sente-se desconfortável. Ela diz que Beatriz continua a insistir em encontrar Rodrigo. Diogo faz um grande esforço para a aturar.

Beatriz não consegue esquecer Diogo e chora. Martim sente-se culpado, diz à mãe que só não gostou que ela tivesse mentido. Conversam e fazem as pazes. Beatriz diz que já não está com Diogo e está tudo bem.

Eduarda quer saber se Diogo tem alguém na sua vida. Diogo tenta disfarçar o incómodo e diz que Rita é só uma amiga. Eduarda elogia Diogo e diz que ele é uma pessoa fantástica.

Tiago recebe Candy que traz a sua carteira. Quer saber se ele fez de propósito. Tiago puxa-a para si e beija-a.