Resumo: 84º Episódio - 26 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita percebe que Diogo está mal por causa de Beatriz. Ele diz que não quer falar sobre isso. Rita conta que Tiago lhe fez uma "declaração" de guerra. Tem receio que Mário saia do hospital.

Xana acha que Afonso vai acabar tudo, não o deixa falar. Chora. Afonso pede-a em casamento sem anel mas com a fatura do mesmo. Xana aceita emocionada. Tomás assiste satisfeito.

Prazeres mostra o anel de noivado ao filho, diz que ele não pode pedir Carla em casamento! Ela não é mulher para ele! Marco fica furioso coma mãe, explica que o anel é para Afonso dar à Xana.

André mete-se com Tina mas ela não liga. Rosete e Candy falam de Raul. Candy não quer deixar de estar com Elsa. Tina decide fazer ciúmes a Filipe com André. Candy quer atender Tiago. Rosete avisa afilhada.

Eduarda conversa com Diogo, conta que Tiago quer ser sócio, precisam do dinheiro. Diogo aproveita para contar a história que combinou com Carlos para justificar não ser filho biológico dele. Eduarda acredita.

Tiago já contou ao pai a proposta de negócio que fez à Eduarda. Tomás não concorda, acha que o filho fez isso pelos motivos errados. Tiago diz que quer ajudar Beatriz e Martim. Tem a certeza que a Herdade vai recuperar.

Beatriz satisfeita com o artigo que Germano escreveu. Quer saber se vão aceitar Tiago como sócio. Francisco diz que não vê outra solução, as famílias dependem deles. Beatriz percebe. Tem algo a fazer, sai levando a pen.

Prazeres quer "rezar" com Raul. Ele tenta fugir mas ela insiste. Combinam encontro. Candy e Elsa conversam cúmplices e animadas. Raul não gosta. Prazeres mete-se com elas. Candy responde à letra e sai.

Diana apaixonada. Henrique tenta despachar-se para ir trabalhar. Ela diz que o sente distante, fala do que pensa. Henrique diz que ela não devia pensar tanto, beija-a. Combinam encontro para logo.

Marco Paulo chateado pede desculpas a Afonso e conta que foi mãe que roubou o anel. Afonso entrega anel a Xana que fica histérica! Reconhece anel que pensava ser para a mãe dela. Afonso explica.

Carla trata do joelho do rapaz. Ele sai. Rita entra, Carla não lhe dá muita confiança. Rita elogia o trabalho dela. Carla dá as boas vindas e espera que Rita goste de trabalhar no hospital.

Eduarda não consegue investidores. Tiago diz a Diogo para sair. Francisco diz a Eduarda que ele e a mãe não tiveram escolha e aceitaram a proposta de Tiago, mas ela é que vai ter de abdicar de parte da sua quota.

Beatriz chega à porta do posto. Tira a pen da mala. Hesita em entrar para o posto e denunciar Diogo.

Diogo encosta Tiago a uma parede furioso, diz que sempre soube que Carlos não era seu pai biológico e conta história inventada. Tiago diz a Diogo que vai descobrir tudo sobre ele! Arminda manda Diogo ir ter com Pereira.

Carlos encontra Beatriz, ela quer denunciar Diogo. Carlos diz para não o fazer, diz que Diogo a ama muito e que as provas que ela pensa ter, na verdade não provam nada. Beatriz fica confusa.

Tina com ciúmes de Candy também quer ter um número só dela. Candy acha boa ideia. Rosete não gosta que Tina ande em cima de André e Candy de Tiago. Tina diz que sabe o que faz e Candy diz o mesmo.

Prazeres quer ir para o quarto. Raul quer conversar. Conta que tem outra filha que já é adulta. Prazeres fica indignada e não deixa Raul contar mais nada, expulsa-o da sua casa.

Xana feliz mostra o anel a Sílvia que não se mostra entusiasmada. Ainda gosta de David e sofre por ele a ter usado e enganado. Xana diz que ela tem de esquecer David e seguir em frente.

Norberto com dores no pé. Arminda quer que ele vá ao hospital. Ele prefere pedir ajuda à Carla. Arminda conta que teve de separar Diogo e Tiago. Norberto preocupado com situação da Herdade.

Eduarda está furiosa. Francisco não quer saber, diz que ou ela dá 10% da sua parte a Tiago ou declaram falência. Mercedes não gosta da ideia de Tiago ficar com parte da empresa. Francisco recebe processo Jorge.