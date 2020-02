Resumo: 83º Episódio - 25 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mafalda agradece a Filipe por a ter defendido quando André a atacou com os comentários sobre a doença. Tina entra, fica furiosa e trata mal Mafalda.

André comenta que Henrique se mudou para o hotel, provoca Marco que não se deixa intimidar.

Afonso está ao telemóvel com Marco, quer saber se ele mostrou o anel à Carla. Afonso fica nervoso ao perceber que Marco Paulo perdeu o anel de noivado.

Xana está à espera de Afonso que não aparece. Prazeres, indignada, mostra o anel que pensa ser de Marco para Carla e diz que o filho merece melhor.

Carla entrega a Tiago os exames que arranjaram de Carlos. Ele aproveita para falar mal de Rita a Carla. Ela não lhe dá conversa e sai. Tiago começa a ver os exames de Carlos e encontra algo que lhe chama à atenção.

Diogo quer falar, mas Beatriz não. Martim interrompe. Beatriz deixa claro que só quer distância de Diogo.

Rita está feliz porque conseguiu o emprego no hospital! Quer contar a Sara. Diogo não reage como ela quer e explica que ele e Beatriz acabaram. Rita tem pena dele, mas ganha uma nova esperança.

Marco sente-se culpado, diz a Afonso que guardou o anel, mas ele desapareceu! Diz para ele empatar Xana que vai arranjar uma solução!

Xana está ao telemóvel com Afonso. Elsa entra e não gosta de ver Vasco e Xana sozinhos. Elsa toca no braço de Xana e diz que não vê casamento nenhum no futuro. Xana sai perturbada.

Sílvia e David limpam contrariados. Ela quer saber se ele já "funciona" quando está com Catarina. David diz que sim e ofende Sílvia.

Francisco diz que o banco recusou o empréstimo, acha que vão ter de declarar insolvência. Eduarda diz que não, ela vai arranjar uma solução. Beatriz é agressiva com a mãe. Francisco quer saber o que se passa.

Tiago diz a Carlos que pediu o historial clínico dele e ficou surpreendido por ele dizer que Diogo é seu filho, visto ser estéril. Carlos é apanhado de surpresa.

Carlos está furioso com Tiago. Ele quer saber se Diogo sabe que é adotado. Carlos manda-o embora. Tiago diz que está muito interessado na vida de Diogo.

Joana está revoltada porque Henrique não lhe contou o que tinha acontecido e que foi ele que pediu transferência.

Tina implica com Mafalda. Esta não se fica e pergunta se ela está assim porque tem ciúmes do padre.

Beatriz diz a Afonso que as coisas estão muito complicadas, podem ter de declarar falência. Ele quer saber o que aconteceu com Diogo e Beatriz diz que acabou tudo.

Carlos está preocupado e diz que Tiago está disposto a averiguar tudo sobre ele. Diz que têm de inventar uma história credível. Vão dizer que mulher traiu Carlos e ele assumiu filho como se fosse dele.

Tiago já contou ao pai que Diogo não é filho de Carlos. Tomás diz para ele se preocupar com o que é importante! A Herdade está por um fio, diz para ele pensar em Martim!

Afonso já contou à avó que perdeu o anel que ia dar a Xana. Mercedes diz para ele fazer o pedido à mesma. Eduarda ouve a conversa e diz ao filho que se casa com Xana, tem de sair de casa.

Vasco está magoado por Elsa ter pedido ajuda a Afonso para fazer um novo vídeo clip. Elsa diz que o que ele fez ficou uma vergonha.

Tina está cheia de ciúmes de Mafalda. Filipe diz que não tem nada com ela, Mafalda está só a passar uma fase complicada! Diz para ela se controlar ou vai arranjar-lhe problemas.

Beatriz, de rastos, diz a Carla que Diogo cometeu um crime. Carla pergunta se ela quer falar com Marco Paulo. Diz para ela pensar, antes de o denunciar, se consegue viver sabendo que meteu o homem que ama na prisão.

Tiago diz a Eduarda que ficou a saber da situação da Herdade. Diz que perdoa a dívida de meio milhão e ainda compra parte da empresa. Acaba por comentar que Carlos não é o pai biológico de Diogo.