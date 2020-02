Resumo: 81º Episódio - 21 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina está com ciúmes de Candy. Catarina diz a Carla que Sílvia está chateada com ela e David.

Elsa está furiosa, diz a Vasco que o videoclip ficou uma porcaria. Vasco tenta defender-se e Elsa chora, frustrada. Arminda manda Elsa embora e diz a Vasco que ele tem de concentrar-se no negócio.

Sílvia está bêbada. André acorda-a e ralha com Xana, crítica o aspeto de Sílvia, que fica muito magoada e diz que a mãe estava no Carrossel feliz com Marco.

Falam da situação de Carlos. Diogo está preocupado. Rita diz para ele não se preocupar tanto. Se a situação ficar complicada elas saem. Diz para ele ter cuidado com Tiago, ele não está bem.

Beatriz está angustiada, não consegue falar com a mãe. Afonso está preocupado com a empresa e Beatriz diz que estão em risco de falir. Ele quer saber porque é que ela está tão abatida, mas Beatriz não conta do vídeo.

Raul quer saber como estão as coisas na herdade e Norberto diz que estão mal. Elsa quer falar com Candy sobre o videoclip, mas Raul não a deixa, diz que tem de ir confessar-se.

Prazeres fica furiosa ao saber que Marco e Carla foram ao Carrossel. Lembra-se que ela também é pecadora. Vasco também leva por tabela. Prazeres sai fula e Carla acha que a sogra a odeia.

Henrique diz a Diana que ontem ela estava linda e, por isso, foi embora, teve medo de não resistir... Beija-a e ela deixa-se levar.

Carlos está nervoso porque vai a tribunal. Diogo diz que tudo vai correr bem, ele vai começar os tratamentos médicos que vão ajudá-lo. Ele pondera internar-se em Lisboa. Diogo pede para ele ficar.

Beatriz entrega a pen à mãe. Eduarda faz o papel de vítima, diz que foi Diogo quem matou Jorge e fez o vídeo para a tranquilizar. Beatriz não acredita e sai a chorar.

Beatriz chora, Arminda fica preocupada, abraça-a, quer saber o que aconteceu! Beatriz pede desculpa, diz que não pode contar."Foge" para o exterior.

Rosete e Tomás conversam sobre a gravidez dela. Rosete tem receio do que Eduarda possa fazer contra eles. Xana mete-se na conversa, e pergunta por Afonso. Tomás conta que Henrique e Joana vão divorciar-se.

Filipe está cheio de sono. Raul não se cala, diz que não consegue resistir à mulher com quem fez sexo, mas pensa noutra pessoa. Não diz quem é. Diz também que tem uma mancha no passado. Filipe diz para ele contar o seu segredo com segurança.

Afonso procura Carla. Marco diz que ela já foi para o hospital. Afonso, nervoso, mostra o anel de noivado que comprou para Xana. Pede para Marco o guardar e mostrar a Carla. Quer saber a opinião dela.

Beatriz está muito perturbada, não consegue esquecer as palavras da mãe a dizer que foi Diogo que matou Jorge.

Diogo não quer acreditar quando Eduarda lhe conta que Beatriz viu o vídeo da morte de Jorge e ela teve de contar que foi ele que o matou. Diogo fica muito nervoso e Eduarda diz que vai falar coma filha.

Prazeres quer saber como Carlos está. Ele diz que já foi a tribunal e vai fazer um tratamento para se curar e deixar de beber. Prazeres fica satisfeita.

Diana conversa com Tina sobre Henrique. Diz que ele pediu para não falarem da mulher, sente-se insegura. Tina diz para ela ter cuidado, não quer vê-la magoada.

Raul fala com Candy, pede para ela não fomentar a amizade com Elsa. Candy diz que gosta da irmã. Prazeres fica furiosa ao ver os dois a falar e faz uma cena de ciúmes.

Diogo está desesperado porque Beatriz não lhe atende o telemóvel. Arminda quer saber o que se passa, quer ajudar. Diogo diz que só pode falar com ela depois de falar com Beatriz e sai apressado.

Beatriz pergunta diretamente a Carlos se Diogo era capaz de matar alguém. Diz que viu o vídeo da morte do seu pai e que Eduarda diz que foi Diogo que o matou. Carlos diz para ela falar com Diogo antes de fazer alguma coisa.