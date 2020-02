Resumo: 80º Episódio - 20 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco está preocupado com as contas. Beatriz quer saber como está a tia. Francisco diz que ela não quer morar com ele, mas está tudo bem. Beatriz quer saber mais de Jorge, mas Francisco diz que ele desapareceu.

Rita despeja as bebidas alcoólicas e Carlos pede desculpas.

Tiago está furioso e conta ao pai que Martim viu Diogo e Beatriz aos beijos. Tomás tenta acalmar os ânimos, diz que Beatriz tem direito a refazer a sua vida.

Mercedes dá dicas a Afonso sobre o casamento com Xana e diz que vai com ele comprar o anel. Afonso diz a Diogo para não magoar a irmã e o ex-militar diz-lhe que adora Beatriz.

Prazeres aparece toda produzida e de robe para provocar Raul. Fala da filha e ele fica em pânico, acha que ela descobriu sobre Candy. Não resiste à Prazeres e os dois seguem para o quarto.

Diana conta a Tina que esteve com Henrique e foi tudo perfeito. Calam-se quando Mafalda entra e Diana fica nervosa.

Rita encara Tiago à frente de Beatriz e Diogo e diz que ele ofereceu-lhe trabalho no hospital a troca dela os separar!

Candy diz a Rosete que não está a respirar bem. Rosete acha que ela está bem, mas Candy diz que foi Tiago quem a atendeu.

Sílvia quer ir à festa no Carrossel. Está farta de ser a miúda invisível e quer ir bonita e sexy. Pede a Xana para lhe ensinar a maquilhar-se.

No café comentam o novo uivo. Vasco acha que é um animal ferido, já Tina acha que é uma mulher a gostar do que faz. Raul fica muito nervoso e muda de conversa.

Beatriz diz ao pai que esteve a recolher amostras, mas tem a certeza que se trata de uma bactéria. O cenário não é bom, afeta várias plantações.

Tiago fala com Carla sobre Carlos, o médico quer o processo dele. Carla diz que ele é de Lisboa, mas vai tentar.

Diana, atrapalhada, quer saber se Henrique está arrependido de ter estado com ela. Ele diz que não, só pensa nela.

Eduarda fala com Diogo e tira um cartão de uma clínica, diz que o quer ajudar a ele e ao pai.

Elsa está nervosa, mas Candy diz que vai correr tudo bem. Xana entra com Sílvia, que está linda. Passa o vídeo de Elsa, mas é muito mau. A filha de Raul fica de rastos.

Eduarda e Beatriz discutem. Eduarda não concorda com a entrevista que Beatriz vai dar a Germano. Beatriz diz que só vai dizer a verdade.

Henrique prefere ficar no hotel até arranjar casa. Pergunta a Joana se eles vão voltar ao Barreiro. Joana diz que os miúdos querem ficar ali.

Diogo fala a Carlos sobre a clínica e o tratamento. Tiago entra, ameaça Diogo e diz que se for precisa vai a tribunal para ficar com Martim. Carlos não deixa que Diogo agrida Tiago.

Beatriz procura a pen para juntar os documentos a apresentar a Germano. Encontra uma pen onde está o vídeo da "execução" de Jorge. Fica horrorizada com o que vê.

Rita procura emprego. Sara quer saber se vai ter de viver com a segurança social.

Beatriz está horrorizada ao ver o vídeo da "execução" de Jorge. Procura pistas na secretária da mãe, mas não encontra nada.