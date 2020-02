Resumo: 79º Episódio - 19 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marco Paulo diz que Carlos está bem. Foi um susto. Prazeres critica atitude de Diogo. Arminda diz que vai falar com ele. Mede níveis de açúcar a Norberto. Ele queixa-se, dizendo que esteve a fazer tudo bem.

Carlos arrasado, pede desculpas a Diogo, diz que não aguenta a culpa e só se sente bem quando bebe. Diogo abraça o pai, diz que o vai ajudar. Quer que ele se trate. Diz que juntos e vão ultrapassar tudo.

André culpa David por obrigar Sílvia a soltar animais. Joana defende filho. André fala com Rita. Tiago ouve interessado. André apresenta-os. Diz que Rita é enfermeira e procura trabalho. Tiago diz que pode ajudar.

Beatriz diz a mãe que Diogo ligou a avisar que precisa ficar com o pai. Eduarda diz que está a sofrer com tudo o que está a acontecer e precisa da família. Beatriz é dura com a mãe que fica angustiada.

Henrique quer uma água. Tina diz a Diana para aproveitar que Henrique gosta dela. Candy mete-se com Filipe, este diz a Tina que não quer correr mais riscos, para ela seguir a sua vida sem ele. Henrique diz a Diana que não quer ir para casa.

Diana diz a Henrique para dormir, pois está a precisar. Henrique diz que precisa dela, ela fica nervosa. Cede. Beijam-se apaixonados. Caem na cama. Envolvem-se.

Eduarda e Diogo falam do problema de Carlos. Eduarda diz a Diogo que pode conseguir uma boa clínica para ele. Quer ajudar, retribuir tudo o que Diogo fez pela sua família. Diogo agradece.

Tiago conta a Martim que esteve com Rita, vai tentar arranjar trabalho para ela. Martim conta ao pai que apanhou Diogo e Beatriz aos beijos. Tiago fica furioso, tenta disfarçar. Martim fica nervoso.

Prazeres diz a Raul que encontrou hotel em Évora, diz para ele marcar a data. Fala com Elsa, diz que ela não pode ser Santa e vagabunda ao mesmo tempo! Tem de decidir. Ameaça acabar com reputação da Santa.

Henrique acorda Diana. Ela sente-se insegura, pergunta se ele está arrependido. Henrique diz que não. Ela diz que sempre acaba magoada. Diz que a relação deles vai ser complicada. Henrique não diz nada.

David quer ir a tribunal com o pai. Joana irritada diz que ele não atende nem dormiu em casa. Diz a David o que ele tem de dizer ao Juiz se quiser que as coisas corram bem. David contrariado.

Afonso e Xana discutem. Ela tem ciúmes de Candy. Afonso não percebe as inseguranças dela. Xana quer casar. Afonso diz para irem à conservatória. Xana quer casamento em grande. Fica desiludida.

Diogo com receio que Beatriz acabe com ele. Beatriz diz que isso não vai acontecer. Quer esquecer os problemas, despe-se e entra na água. Diogo segue-a. Beijam-se. Diogo diz que a ama. Ela retribui.

Tiago vê CV de Rita, faz-se de simpático enquanto faz perguntas. Percebe que Rita e Diogo tiveram uma relação. Diz Rita que quer recuperar Beatriz, se ela o ajuda com Diogo, o lugar de enfermeira é dela.

Carlos com suores, sente-se mal. Sara preocupada com ele, pergunta se ele quer ir ao hospital. Carlos simpático diz para ela não se preocupar. Logo vai ficar bem.

Rita diz a Tiago que não aceita a sua proposta, não vai seduzir Diogo. Tiago diz para ela pensar bem, oferece-lhe oportunidade única. Rita hesita mas diz que não. Tiago fica frustrado.

Beatriz diz que é difícil não ter ciúmes de Rita. Diogo diz que a ama e só tem olhos para ela. Ela recebe chamada, diz que têm de ir embora. Diogo diz que vai esperar por ela o tempo que for preciso.

Sílvia chateada com decisão do juiz, pena suspensa e trabalho comunitário. André culpa Carla pela atitude de Sílvia. Discutem. Carla diz que não podem continuar assim, têm duas filhas! André expulsa Carla. Fica triste.

David revoltado. Henrique e Joana falam do que aconteceu em tribunal. David vai para o quarto. Joana pergunta a Henrique onde ele passou a noite. Henrique diz que no hotel.