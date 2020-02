Resumo: 77º Episódio - 17 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carla passa a ferro a camisa de Marco e vai buscar pomada para Prazeres. Ela sobe a temperatura do ferro. Marco entra. Carla aflita porque a camisa está queimada. Prazeres goza mas não consegue o que pretendia.

Elsa e Candy conversam sobre a coreografia. Elsa fica a saber que Tina não avisou Candy. Elsa contente, diz que elas vão ser grandes amigas. Raul não gosta de as ver tão cúmplices. Elsa "ralha" com o pai.

Francisco furioso ao ver extratos bancários. Norberto diz que está pronto para voltar, não se importa que Diogo faça algumas das suas tarefas. Francisco pergunta se Beatriz e Diogo estão juntos. Norberto diz que não sabe.

Carlos entra bêbado, fica envergonhado ao encontrar Sara que o tenta ajudar. Diz que o pai também bebia muito e depois ficava zangado. Carlos deixa cair o copo e Sara fica assustada.

Francisco diz a Eduarda que sempre soube da existência do quadro da mãe, decide não discutir. Diz que em duas horas assinam os papéis do divórcio, está a contar os minutos. Eduarda fica com raiva.

Beatriz feliz conta a Diogo que o Secretário de Estado falou bem da fundação e apelou as doações! Beijam-se. Martim e Afonso entram e ficam chocados ao vê-los envolvidos.

Diogo entra perturbado, diz a Arminda que estragou tudo. Conta que Martim o apanhou aos beijos com Beatriz. Diz que quebrou a confiança dele. Arminda acalma Diogo diz que Martim vai perceber e aceitar relação deles.

Martim não quer ouvir explicação da mãe, sente-se traído e acha que Diogo o usou para se aproximar dela! Beatriz diz que não, garante que nunca traiu Tiago. Martim não acredita, pede a Afonso para o levar dali.

Raul tem medo que Elsa descubra que Candy é irmã dela, e quer a ajuda de Rosete. Ela recusa. Mercedes conversa com Rosete sobre a gravidez dela e sobre o Carrossel. Raul ouve e fica chocado ao saber da gravidez.

David diz a Sílvia que voltou com Catarina. Sílvia não quer acreditar. David diz que eles não tinham uma relação e que nunca esqueceu Catarina. Sílvia manda-o embora. Chora desolada.

Carla diz a Tiago que tem alguém à espera. Candy entra preocupada, diz que tem a certeza que tem uma infeção pulmonar. Tiago examina-a. Ela não tem nada. Percebe que Candy é hipocondríaca

Diogo e Beatriz angustiados pela reação de Martim. Decidem continua a namorar em segredo até ele se acalmar. Diogo percebe. Quer falar com Martim. Beatriz diz que o ama.

Mercedes provoca Eduarda. Discutem. Mercedes diz que ela vai morrer sozinha. Eduarda diz para ela pensar quem está mais perto disso.

Arminda contou a Norberto que Raul e Prazeres estiveram juntos. Norberto está chocado. Arminda diz que é segredo. Norberto diz que são os dois umas línguas de trapo, não tarda, toda a gente fica a saber.

Prazeres insinua-se, Raul diz que têm de controlar-se, o que fizeram é pecado. Conta que Rosete está grávida de Francisco. Prazeres fica chocada coma notícia. Raul vai embora, beija-a. Prazeres está feliz.

Elsa, Afonso e Tina falam de trabalho, do videoclip de Elsa. Ela fala da gravidez de Rosete, mente, diz que sentiu que ninguém lhe contou. Filipe diz a Tina que a deseja mas não pode estar com ela.

Martim devolve medalha e boina a Diogo. Sente-se traído. Diogo diz que jamais o usaria. Martim diz que não acredita nele. Beatriz pergunta se ele quer treinar. Martim diz que sim, mas não com ela.

Henrique elogia trabalho de André no caso de Sara. André provoca Marco Paulo. Carla traz almoço para Marco. André diz a Carla que Sílvia vai a tribunal amanhã. Ela não quer discutir. Vai embora.

Rosete ao telemóvel com Francisco. Eduarda ouve, faz uma cena. Oferece dinheiro à irmã para ela ir embora de Vila Brava. Discutem. Eduarda ameaça Rosete. Ela sente uma dor forte. Eduarda deixa-a ali.

Eduarda está de saída. Não está totalmente tranquila. Hesita. Ouve Rosete pedir socorro. Eduarda está numa luta interior.

Eduarda entra. Rosete implora para ela a ajudar. Eduarda ajuda irmã a levantar-se, diz que a leva ao hospital porque está farta de ser acusada de tudo. O telemóvel de Rosete fica ali.