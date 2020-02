Resumo: 76º Episódio - 14 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres cozinha sem parar. Arminda percebe que algo aconteceu com a irmã. Prazeres acaba por contar que foi para a cama com Raul. Arminda fica feliz por ela.

Norberto encara o filho, quer saber porque ele está agressivo. Vasco não aceita que o pai tenha perdoado Afonso. Norberto diz que Afonso salvou a sua vida, não serve de nada o rancor.

Eduarda conversa com Diogo, ele diz que aprendeu muito com ela, com a forma como ela lida com os problemas e dá sempre a volta por cima. Eduarda gosta do elogio.

Francisco está preocupado porque perderam outro cliente importante. Beatriz pergunta ao pai se ele se sente preparado para criar um filho com tantos problemas à volta. Beatriz fala no seu amor, mas não diz que é Diogo.

Sara está apreensiva com o que se passa no gabinete. André traz algo para ela comer e tenta fazer Sara rir.

Rita, angustiada, diz que levou Sara para a proteger porque Mário não estava bem. Lídia diz que ela não tem casa nem emprego. Rita diz que está em casa de um amigo e a tratar de tudo, implora para que Sara não vá para uma instituição.

Beatriz diz que Rita está a ser ouvida por uma assistente social. Diogo pergunta como ela está, já sabe que Rosete está grávida. Beatriz diz que a mãe merece, mas mesmo assim tem pena dela.

Eduarda fala mal de Francisco, diz a Afonso que ele e Beatriz vão ser olhados de lado quando se souber da gravidez de Rosete. Eduarda vê um dos quadros e sorri, pede ao filho para chamar Mercedes.

Candy fica feliz ao saber que Rosete vai ser mãe. Diana diz a Henrique que lamenta o fim do seu casamento, mas ele confessa que se sente aliviado.

Carlos voltou a beber. Elsa vende água "abençoada" e Carlos critica-a. Raul rejeita as chamadas de Prazeres e Carlos goza com ele. Diz que se aprendeu algo na PJ é que as pessoas nunca são aquilo que aparentam.

Sara vai para o quarto. Rita diz a Diogo que ficou tudo nas mãos da assistente social e de um juiz.

Mercedes entra e provoca Eduarda. Ela abre o quadro de Mercedes nua, quer humilhá-la, diz que ela seduziu o patrão para extorquir a herança. Mercedes diz que teve um caso com o visconde, mas ele era viúvo.

Tiago quer saber mais sobre Sara e Rita. Martim diz que não sabe muito delas, são amigas de Diogo.

Catarina quer saber se David teve saudades dela. David beija-a como nunca antes o tinha feito e diz que morreu de saudades. Os dois seguem para o quarto aos beijos.

Sílvia tem medo de ir presa. André diz que algum castigo vai ter, uma multa ou pena suspensa. Xana acha que deviam contratar um advogado.

Martim diz a Diogo que o pai quer que ele seja médico, mas ele quer seguir a carreira de militar, ser como ele. Diogo fica comovido, assim como Arminda que ouve a conversa.

Rosete garante a Beatriz que nunca os quis magoar, mas o que sente por Francisco é verdadeiro e quer muito o filho que espera. Beatriz atende o telemóvel e recebe uma boa notícia.

Henrique e Joana discutem. Ele está chateado porque ela falou com Mafalda e David do divórcio sem esperar por ele. Joana diz tudo o que pensa e fala das idas dele ao Carrossel.