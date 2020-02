Resumo: 74º Episódio - 12 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda, revoltada, não quer desistir da queixa, ia morrendo. Beatriz e Afonso não querem mais um escândalo e tentam amenizar a situação.

Prazeres aparece para jantar de óculos escuros. Arminda começa a falar sobre a sala secreta no carrossel e Prazeres fica nervosa.

Henrique e Joana discutem. Ele acha que David tem de ser castigado e perceber que o que fez é um crime. Joana, cansada, pede o divórcio e fica magoada porque Henrique aceita logo.

Diana e Tina tapam os buracos da parede. Candy entra, falam de quem poderá ser a pessoa que as espiava. Chegam à conclusão que é um homem da Vila.

Rosete e Francisco falam da gravidez. Francisco quer que ela tenha cuidado. Rosete não quer que se saiba, tem medo do que Eduarda possa fazer. Francisco concorda em dar-lhe tempo, mas não quer mentir.

Beatriz diz a Diogo que achou Rita sincera e que podiam ter evitado a zanga. Beatriz diz que não quer mais segredos entre eles e os dois envolvem-se.

Tina tira os óculos à Prazeres, percebe que era ela quem estava no bar e as espiava. Conta alto para toda a gente ouvir. Raul sente-se culpado, mas nada pode fazer para ajudar Prazeres.

Elsa não percebe porque ainda ninguém fez uma reportagem sobre os milagres que ela fez. Diz a Vasco que podiam filmar algumas cenas ali na papelaria. Ela quer apresentar o videoclip no Carrossel.

Rosete fica chocada ao saber que Raul é o pai de Candy. Rosete diz que ela tem os mesmos direitos que Elsa! Candy não quer que ninguém saiba e não quer ter uma relação com Raul.

Eduarda provoca Mercedes, está satisfeita com a notícia que saiu dela no jornal. Diogo fala com Eduarda sobre Pereira e consegue que ela volte atrás na sua decisão de o demitir.

Henrique diz a André que ele quis dar uma lição aos miúdos, não gostou que ele levasse Sílvia. André olha para Sara e a cara dela não lhe é estranha...

Sílvia tenta manipular a mãe, mas não dá resultado. Diz que não pode ficar sem ver David, eles namoram. André entra e não gosta de ver Carla.

Eduarda quer formalizar a queixa, quer que os responsáveis sejam castigados. Diz que sabe que se trata do filho dele e da filha de um colega, mas eles puseram em risco vidas. Henrique faz o seu trabalho.

Joana diz a Tomás que pediu o divórcio a Henrique. Ele reage bem à notícia. Joana fica chateada por ser a única a sentir-se arrasada.

Prazeres fala com Filipe, diz que toda a Vila acha que ela é uma depravada. Filipe tem de sair para não rir à frente dela. Mercedes acredita em Prazeres, mas acha que ela devia deixar Rosete em paz.

Beatriz fecha o negócio com o patrocinador. Mafalda entra, diz a Beatriz que vai embora da Herdade, não quer causar mais problemas. Beatriz diz que ela tem de vencer o preconceito e não aceita a sua demissão.

Eduarda diz a Francisco que não aceita a proposta dele em relação às partilhas. Quer 50 milhões pela parte dela. Francisco diz que ela está louca. Eduarda diz que é isso ou nada!

Rosete sente-se sem forças, não sabe o que é melhor para ela e para o bebé. Afonso, chocado, pergunta a Rosete se ela e o pai vão ter um filho.

Beatriz ajuda Sara a montar. Rita fica emocionada ao ver irmã. Diogo e Martim aproximam-se. Martim diz a Sara que pode ensinar-lhe muita coisa sobre os cavalos.

Mercedes diz ao filho para não ceder, eles têm 60% da empresa, Eduarda não pode fazer nada. Mercedes diz que Rosete tira o melhor dele, ainda não apoia relação, mas começa a gostar de o ver feliz.

Rosete diz que nada do que aconteceu foi planeado. Afonso não aceita bem gravidez de Rosete. Ela diz que nunca pensou que ia engravidar com a idade que tem.