Resumo: 73º Episódio - 11 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita está assustada. Carlos entra bêbado, quer saber onde está Diogo, acha que ele mentiu e não desistiu de vingar-se. Carlos diz para ela não se iludir porque Diogo ama Beatriz.

Tiago diz a Eduarda que está tudo bem com ela, não há fratura nem lesões internas. O médico acha que Diogo provocou o acidente para manter a imagem de herói. Beatriz firme, defende Diogo.

Rosete conta a verdade a Francisco, diz que vão ser pais. Francisco fica muito emocionado, diz que é a vida a dar-lhe uma segunda oportunidade.

Depois de pedir um café, Candy reconhece Raul. Fica chocada ao ver ali o pai.

Prazeres traz uma gaiola cheia de ratos. Sai decidida a livrar Vila Brava da podridão.

Candy não quer acreditar que o pai está ali e não mora em França como lhe fez acreditar. Raul fica em pânico quando entra Elsa. Candy percebe que são irmãs e Raul finge desmaio para não lidar com a situação.

Rita diz a Diogo que o pai esteve à sua procura. Diogo percebe que Carlos bebeu outra vez. Rita quer saber se ele e Beatriz se chatearam por causa dela e os dois acabam a discutir.

Arminda diz que já se sabe que foram uns miúdos que soltaram as vacas, mas não sabe pormenores. Eduarda quer falar com Pereira e perceber os danos causados.

Candy quer saber porque Raul a abandonou. Ele diz que sempre mandou dinheiro e tentou estar presente até casar e ter Elsa. Candy diz que ele é patético e garante que não quer saber dele.

Prazeres procura forma de entrar no bar. Esconde-se quando Elsa e Vasco se aproximam. Prazeres consegue entrar no bar.

Diogo e Carlos discutem. Carlos, descontrolado, diz que mais vale toda a gente saber que ele é Rodrigo e acaba-se a palhaçada. Diogo imobiliza o pai, que desata a chorar.

Tina não gosta de Candy, diz que vai abrir os olhos de Rosete em relação à afilhada. Ouvem alguém do outro lado. Espreitam pelo quadro e saem as duas a correr.

Prazeres não consegue ver nada, esconde-se atrás de um carro estacionado. Tina e Diana olham em volta, mas não a veem. Reparam na porta de arrumos. Tina acha que é por ali que entrou o homem que as espia.

Henrique acha que Sílvia e David têm de sofrer as consequências do que fizeram. Quer que sejam presentes ao juiz. Sílvia chora, mas David não mostra medo, diz ao pai que quer um advogado.

Pereira diz que os culpados já foram apanhados. Eduarda questiona o trabalho de Pereira. Ele diz que não teve culpa, nada podia fazer para evitar o que aconteceu. Eduarda despede-o.

Beatriz está de saída quando Rita entra. Quer falar sobre Diogo. Beatriz diz que não têm nada para falar sobre ele. Rita, determinada, diz a Beatriz que há muita coisa para falar.

Rita diz a Beatriz que não deu opção a Diogo, apareceu em casa dele com Sara porque sabia que ele a ia ajudar. Diz que Diogo a ama, para confiar nele, para não o perder por causa dela. Promete orientar a sua vida e sair de casa dele.

Joana chega de viagem e repara que Mafalda está triste. A filha conta que a mãe de um aluno não a quer perto pela doença. Ela quer mudar de emprego.

André leva Sílvia com ele. Marco diz que Henrique não vai gostar da atitude dele. André não quer saber e deixa David na cela. Este quer fazer um telefonema, mas Marco não liga e sai.

Sara gostava de voltar à Herdade. Diogo diz que a leva. Rita diz a Diogo que falou com Beatriz e contou-lhe toda a verdade. Nisto este recebe uma sms de Beatriz.

André discute com Sílvia. Ela admite ter soltado os animais com David. André não a quer perto dele. Sílvia, contrariada, promete não voltar a estar com ele.

Tiago, longe de estar bem, continua com raiva de Beatriz e Diogo. Tomás muda de conversa e fala de Carlos. Tiago vai ter com Candy. Ela não se mostra contente de o ver e fica enervada com a atitude dele.