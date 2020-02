Resumo: 72º Episódio - 10 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy faz o seu número e todos deliram. Xana e Tina ficam com ciúmes dela. Rosete avisa Tiago para não se meter com a sua afilhada. Candy conversa com Tiago. Henrique quer saber como Diana está e ela diz que está melhor.

Raul está muito aflito, porque acha que está a ter um ataque cardíaco. Elsa fica preocupada e prepara água para o pai. Quer saber o que se passou. Raul abraça a filha, quer saber se ela tem uma visão e se tudo vai correr bem.

Sara já jantou e foi para o quarto. Rita e Diogo lembram histórias do passado e acabam por falar de Valente. Têm muitas saudades dele. Rita diz a Diogo que procurou a ajuda dele porque nunca o esqueceu e beija-o.

Beatriz ajuda Martim a arrumar as coisas e diz-lhe que não pode deixar trabalhos para a véspera. Martim pergunta se ela está chateada por causa de Diogo. Deixa escapar que Tiago diz que eles gostam um do outro.

Diogo diz a Rita que gosta muito dela mas está com Beatriz, diz que não assumiram relação porque ela acabou de divorciar-se e por causa do filho. Rita percebe tudo. Diogo diz que ama Beatriz. Rita fica arrasada.

Arminda está de caneta na mão. Perde a coragem de injetar Norberto. Prazeres está pronta para o fazer, mas Norberto não deixa. Carla entra, dá injeção a Norberto, diz que lhe vai ensinar a injetar-se. Prazeres não concorda.

Beatriz quer saber se Diogo falou com Rita. Ele diz que tentou, mas Sara teve ataque de pânico. Ele diz a Beatriz para confiar nele. Ela diz que não consegue lidar com o facto da ex morar com ele e vai embora. Diogo fica frustrado.

André fica furioso quando Sílvia conta que Carla está a viver em casa de Marco. Xana defende mãe, diz que ela fez isso porque não tinha dinheiro para pagar hotel. Sílvia fica do lado do pai.

Beatriz pergunta ao grupo quem é que sabe montar. Um dos alunos levanta o braço. Beatriz diz que ele vai ser o primeiro. Dois alunos afastam-se sem dar nas vistas.

Vasco e Elsa querem fazer vídeo da música da sacristia na Igreja. Querem que Filipe apareça. Filipe fica preocupado, diz que os deixa a fazer o vídeo com a condição de ele nunca aparecer.

Sílvia está nervosa mas encantada com atenção de David. Soltam as vacas da Herdade.

Rosete olha emocionada para a ecografia mas, quando Francisco entra, esconde-a. Ele quer saber como correu a consulta. Ela responde de forma fria. Ele diz que também tem limites e vai chegar o dia em que vai deixar de andar atrás dela.

As vacas estão soltas. Sílvia tem medo. Pereira apanha-os em flagrante, mas David e Sílvia conseguem fugir. Pereira fica em pânico com as vacas todas soltas liga a Diogo a pedir ajuda.

Eduarda está pronta para dar passeio a cavalo. Diogo chega a correr e diz que alguém soltou as vacas. Beatriz diz que tem dois alunos desaparecidos. Eduarda sai a galope em direção ao campo. Beatriz está aflita.

Os alunos estão em pânico. Eduarda manda-os subir a uma árvore. O cavalo dela assusta-se com as vacas e Eduarda cai, fica ferida, rodeada pelas vacas descontroladas. Protege a cabeça.

Chegam ao local. Pereira diz que viu Sílvia e outro miúdo a soltar os animais. Diogo consegue chegar perto de Eduarda que está ferida. Diogo acalma-a. Os outros guiam as vacas de volta ao cercado.

Marco Paulo e André discutem mais uma vez. André está cheio de raiva. Henrique diz que soltaram vacas na Herdade Terra Brava. Nenhum deles quer ir. Henrique, já farto, pega nas suas coisas e sai.

Sílvia está nervosa e cheia de culpa. Tem medo que tenha acontecido alguma coisa aos miúdos. Diz que foram vistos, acha melhor irem entregar-se. David diz que ninguém se entrega.

Candy e Elsa conversam. Candy diz que quer remodelar a casa da avó. Elsa conta que além de ser a "Santa Milagreira" da Vila, também canta. Diz para ela passar no café que conta-lhe tudo.

Diogo acha que deviam ter ido às urgências. Eduarda não quer mais escândalos e espera que Beatriz tenha conseguido acalmar toda a gente. Tiago vê Eduarda e pergunta o que aconteceu. Entram no gabinete. Tiago trata das feridas de Eduarda: diz que corte precisa de pontos mas ela vai ficar bem. Manda fazer raio X. Beatriz entra preocupada e Eduarda aproveita para se aproximar da filha.

Tomás serve Carlos. Ele diz que tem tudo controlado. Xana entra e conta que Eduarda quase morreu esmagada por animais e que foi Diogo quem a salvou. Carlos fica tenso.

Raul está abatido, não conseguiu dormir. Prazeres entra e traz o cartaz de Candy. Raul fica em pânico, Prazeres quer agir. Conta sobre acidente de Eduarda com as vacas na Herdade.

Henrique, furioso, encara Sílvia e David, tem a certeza que foram eles que soltaram vacas na Herdade. Sílvia desata a chorar. David nega, até Henrique falar na lama dos sapatos. Seguem todos para o posto.