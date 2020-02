Resumo: 70º Episódio - 6 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa apoia Diana, tem pena dela. Vasco sente-se culpado por estar a enganar a tia com a água da fonte. Elsa diz que eles vendem fé e a fé cura.

Beatriz fica a saber que Carla vai viver com Prazeres. Carla diz que não tem opção. Beatriz diz que Marco vai ajudá-la e tudo vai correr bem. Conta que está a pensar fazer uma surpresa a Diogo.

Rosete lembra os tempos em que dançava com a mãe de Candy, diz à afilhada que tudo vai correr bem. Tina entra, fica com inveja ao saber que Candy vai trabalhar e dançar no bar. Rosete diz a Candy para ir ao médico.

Francisco não consegue patrocinadores, ninguém quer estar ligado à fundação. Eduarda diz que tem um contacto. Francisco não quer nada que venha da parte dela e Eduarda diz que vão ficar todos na miséria.

Diogo está contente por Norberto estar bem. Norberto diz que vai fazer tudo bem, aprendeu a lição. Agradece por ele lhe ter salvo a vida. Diogo diz que foi Afonso quem o encontrou.

Sara diz que gostou dos cavalos e de Beatriz, quer voltar à Herdade. Rita manda-a para dentro quando tocam à campainha. Beatriz traz tudo para o jantar romântico e fica desconcertada quando é Rita que abre a porta e não Diogo.

Candy entra apressada e sem bater, Tiago de costas não a vê. Ela diz que foi abalroada por um imbecil. Ele diz que ofereceu ajuda e ela não quis.

Rita diz a Beatriz para esperar por Diogo, mas ela só quer sair dali. Sara comenta que ela saiu triste e Rita estranha a atitude.

Henrique, duro e implacável, obriga Alex a assinar a confissão em como foi ele que divulgou as fotos íntimas de Diana na net. Alex diz que não há provas contra ele, mas por medo, assina.

Henrique sai do gabinete com Alex, entrega o documento a André e diz que Alex confessou. André diz a Henrique que ele pode ter problemas.

Xana fica contente por ver Sílvia na aula. Mafalda fica a saber que há fotos íntimas de Diana na net. Rosete diz que Diana não está bem e as aulas ficam sem efeito.

Elsa e Vasco estão apaixonados. Prazeres entra irritada, não quer que Carla vá viver na sua casa. Vê que Elsa e Vasco fizeram as pazes, pede para ela ajudá-la.

Diogo fica muito nervoso quando Rita conta que levou Sara à Herdade. Rita diz que Beatriz apareceu à procura dele em casa. Diogo não quer acreditar e sai apressado.

Arminda diz a Afonso que ele devia ir visitar Norberto ao hospital e tentar resolver as coisas com ele.

Filipe está com medo que Pepe volte, acha que está na hora de fugir. Tina diz que ele faz falta na Vila e que está ali para o ajudar sempre que ele precisar.

Mafalda quer ajudar Lucas a montar, mas a mãe dele não deixa. Beatriz chega. A mãe de Lucas não quer Mafalda perto do filho por causa da doença. Mafalda ouve tudo e fica de rastos.

Francisco e Rosete discutem, ele quer participar no sonho dela: ser mãe. Rosete acha que ele o quer fazer por obrigação e ela não quer que o filho tenha uma ligação à Eduarda.

Rosete apresenta Candy, diz que ela vai dançar no bar. Afonso quer que ela seja a estrela da próxima festa. Xana e Tina não gostam.

Diogo e Beatriz discutem por causa de Rita. Diogo diz a Beatriz que não pode explicar o motivo porque Rita está a morar com ele, mas que a ama e pede para confiar nele. Beatriz diz que não dá e acaba a relação.

Carla tenta fazer uma surpresa, mas tudo corre mal. Parte um dos copos de cristal e Prazeres quase tem um ataque. A lasanha fica queimada, mas Marco querido, faz tudo para que Carla se sinta bem.



Henrique diz a Diana que Alex confessou, e vai ser castigado pelo que fez. Diana não sabe como agradecer. Henrique conta o verdadeiro motivo porque está na Vila, também foi agredido e humilhado.

Beatriz está preocupada com os seus alunos. Quer vender o cavalo para garantir mais um mês de aulas. Eduarda quer ajudar, mas Beatriz não quer a ajuda da mãe, por causa dela estão naquela situação.