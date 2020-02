Resumo: 67º Episódio - 3 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago fala com Martim. Diz que ele não tem culpa de nada, nem do divórcio dos avós nem do dele com a mãe. Diz que o amor que têm por ele é único e não vai mudar.

Martim fica mais tranquilo depois de falar com o pai. Eduarda conversa com ele, diz que ela nunca o vai deixar. Diz para irem os dois comer o bolo que a Arminda fez.

Joana e Henrique discutem. Ele acaba por ir embora. Xana e Catarina assistem a tudo. David conversa com Catarina, quando se fala em Sílvia, ele fica atrapalhado.

Rosete diz a Tina que gostava que alguém a apoiasse na sua decisão de ser mãe. Tina diz que acha que um filho não ia fazê-la feliz. Henrique desabafa com Diana, diz que o seu casamento está no fim.

Mário acha que as duas estão a dormir e sai. Sara acorda Rita, diz que Mário saiu. Rita diz para Sara se vestir e pega em roupas e numa mochila.

Rita e Sara estão preparadas para fugir quando Mário entra. Rita e Sara escondem-se. Mário leva o telemóvel de Rita e volta a sair. Rita pega na irmã e vão embora.

Diogo e Beatriz estão apaixonados. Ela está preocupada com a fundação e ele sente-se culpado.

Prazeres dá um panfleto a Catarina, diz que o ballet é uma dança decente. Recebe chamada do padre e sai apressada. Nem liga à Carla e ao filho. Carla hesita em ir viver ali. Marco diz que é só temporário.

Tina pede desculpa a Rosete por não a ter apoiado na sua decisão de ser mãe. Diana entra a chorar e mostra telemóvel. Alex meteu as fotografias dela nua na net. Rosete e Tina levam Diana ao posto para ela apresentar queixa.

Francisco diz que já arranjou uma casa na vila. Eduarda ouve, diz que se ele sai não volta a entrar. Diz para ele levar também a mãe., mas Mercedes diz que fica com os netos.

Carlos acorda de ressaca com a chegada de Prazeres e de Filipe. Prazeres quer ajudá-lo. Diogo entra e diz ao pai para ele não voltar a falar com Beatriz.

Arminda quer que Norberto vá ao médico. Ele não quer falar disso, quer ir passear com ela. Eduarda interrompe. Quer o seu pequeno-almoço. Sai com Arminda. Norberto ao ver-se sozinho come biscoitos.

Eduarda encontra Mercedes a beber champanhe sentada no seu lugar. Quer fazer um brinde ao filho que finalmente acordou e vai divorciar-se.

Henrique chega e percebe que alguma coisa se passou. Segue com Diana para o gabinete. Marco pergunta a Rosete e Tina se já sabem como as fotos de Diana foram parar à net. Elas contam o que sabem.

Diana chora desesperada. Conta o que aconteceu a Henrique e diz que só tirou aquelas fotos porque ele era seu namorado. Ele diz que ela não tem culpa, promete fazer tudo para tirar fotos da net e apanhar Alex.

Tiago fala com Carla, diz que está preocupado com Martim, sente-o desmotivado. Fala dos divórcios na família e aproveita para sacar informações sobre a vida pessoal de Beatriz. Carla percebe e não entra no jogo.

Diogo está ao telemóvel com Beatriz e diz que ela tem de explicar aos patrocinadores que as crianças não podem pagar pelos erros da mãe dela. Alguém bate à porta... fica surpreendido ao ver Sara e Rita, que pedem para ficar.

Mário destruiu a casa, está transtornado porque Rita levou Sara. Os agentes entram e ele aponta a sua arma. Percebem que Mário está transtornado e conseguem imobiliza-lo.

Rita diz a Diogo que Mário lhe tirou o telemóvel. Sara diz a Diogo que o pai está muito zangado. Diogo pergunta a Rita porque ela não vai à polícia.

Francisco diz a Beatriz que o governo vai avaliar a situação da fundação. Se perdem o apoio do estado, vão ter de fechar as portas.

Diana está de rastos. Chora quando Vasco diz que as fotos dela já estão no Instagram. Elsa entra e Vasco fica aflito. Elsa apoia Diana. e todos ficam surpreendidos com a atitude dela.

Diogo diz a Rita que eles podem ser acusados de rapto. Rita diz que vai falar com alguém da proteção de menores e com um advogado. Pede desculpas por tê-lo metido num problema. Diogo diz que a vai ajudar.