Resumo: 66º Episódio - 31 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Arminda diz a Diogo para fazer as pazes com Carlos, ele está mal. Diogo conta que ele o fez acreditar que Beatriz era irmã dele para o fazer desistir da vingança. Conta que está com Beatriz e Arminda fica feliz.

Francisco quer Tiago dali para fora. Tiago diz que só quer saber se Beatriz está bem.

Prazeres está preocupada com Carlos.

David diz a Sílvia que vai embora se ela continuar a evitá-lo. Ela mente, diz que está tudo bem, já esqueceu que o beijou. David diz que gosta dela e quer que esteja tudo bem. Bebem e conversam sobre a manifestação.

Francisco diz a Rosete que pediu o divórcio à Eduarda, quer construir um futuro com ela. Rosete diz que não vai desistir do sonho de ser mãe. Francisco fica chateado, mas não quer discutir.

Rita tenta convencer Mário a abrir a porta. Mário paranoico, diz que não quer correr o risco de ficar sozinho, diz que elas ficam melhor ali, lá fora não é seguro. Rita tenta abrir a porta, mas não consegue.

Prazeres, cínica, diz a Eduarda que está preocupada. Eduarda percebe e diz que o acordo dela mantém-se. Diogo fica curioso ao ver Prazeres ali. Ela diz para ele ir ver do pai.

Beatriz repara em Carlos, Tomás diz que ele está farto de beber, parece que teve uma discussão com Diogo e está no hotel. Beatriz vai falar com ele. Carlos diz que foi um mau pai, pede desculpa, diz que Diogo tem de parar. Ela não percebe o que ele quer dizer.

Diogo mete conversa com Prazeres, tenta saber que tipo de relação ela tem com Eduarda. Prazeres diz para ele se preocupar com o pai dele e não se meter na vida dos outros.

Carlos diz a Beatriz para não ligar ao que ele diz, desiludiu Diogo e percebe que ele não o perdoe. Tomás interrompe, diz a Carlos que chega de beber, vai deixá-lo no hotel.

David e Sílvia jogam "Verdade ou Consequência". Os dois confessam que nunca estiveram com ninguém. Acabam por se beijar e envolvem-se.

Vasco entrega os rótulos a Elsa, diz que está disposto a fazer tudo para a compensar, tem muitas saudades dela. Elsa ainda não quer dar o braço a torcer, mas gosta da atitude dele.

Mário não quer deixar Sara ir à escola, discute com Rita, dá-lhe estalo e ela bate com a cabeça.

Eduarda recebe Dr. Silvério, ele diz que ainda não tem novidades do inquérito. Ela diz que o chamou porque se vai divorciar. Quer deixar Francisco na miséria.

Mário pede desculpa a Rita. Sara acha melhor ir ao hospital, mas Mário não deixa. Rita mente, diz a Sara que Mário não lhe bateu, ela escorregou.

Filipe diz a Tina para ir embora. Prazeres entra, diz a Filipe que precisa da sua ajuda, quer ir ao hotel ajudar Carlos, mas não quer ir sozinha. Filipe, aflito, manda Prazeres embora porque Tina está escondida.

Sílvia conta a Xana que fez amor com David. Xana fica contente pela irmã, mas diz para ela falar com David sobre o que sente.

Beatriz conta a Diogo que esteve com o pai dele, diz que ele estava muito perturbado, parecia que lhe queria contar alguma coisa. Diogo fica tenso e diz que não quer falar sobre isso.