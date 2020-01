Resumo: 65º Episódio - 30 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Henrique e Joana falam com David, querem que ele peça desculpa a Tomás pelo que fez na Taberna. David fica de castigo.

Diogo ficou sem bateria. Beatriz diz que não encontrou ninguém e também não conseguiu apanhar rede. Diogo a coxear, quer ir à barragem tirar a lama. Beatriz decide ir com ele e ajuda-o a caminhar.

Arminda não vê mal nenhum nas aulas de dança, diz que Diana não é nenhuma vadia como Prazeres diz. Norberto entra e Arminda vê o nível de açúcar. Está alto.

Tina entrega uma cerveja a um cliente, estranha ele estar a trabalhar. Rosete diz a Tina que vai a uma consulta saber se pode engravidar. Tina enumera tudo o que pode correr mal.

Tomás ajuda Carlos. Ele diz que fez tudo errado, desiludiu tanto o seu filho, diz que fez o que achava melhor para ele. Tomás diz para ele dormir, há solução para tudo.

Estão todos tensos porque não têm notícias de Beatriz. Ninguém atende os telemóveis. Já sabem que a estrada está cortada e que eles não chegaram à loja. Francisco e Afonso vão à procura deles.

Diogo pede desculpas a Beatriz por tudo o que aconteceu entre eles. Beatriz não quer falar disso. Diogo diz que a ama desde a primeira vez que a viu. Os dois beijam-se e envolvem-se.

O Hacker fecha o portátil e vai embora. Tina comenta a ausência de Francisco. Rosete diz que Beatriz e Diogo estão desaparecidos, ninguém sabe deles.

Tiago quer saber das novidades sobre fundação. Eduarda diz que não vai falar no nome dele. Diz que Beatriz não dá notícias, mas já foram à procura dela. Tiago quer ajudar, fica furioso ao saber que ela está com Diogo.

Beatriz quer saber porque Diogo fugia dela. Diogo mente, diz que tinha medo, garante que Rita é passado, diz a Beatriz que a ama e que nunca mais a larga.

Mário dorme no sofá. Rita procura as chaves, diz a Sara que têm de sair dali. Mário acorda. Sara foge para o quarto. Rita diz a Mário para deitar-se. Ele vai, mas leva o casaco com as chaves e os telemóveis.

Carla quer o seu dinheiro, mas André não quer dar. Xana e Sílvia entram a discutir. Sílvia não quer ir ao jantar com Marco Paulo e Catarina.

Elsa e Vasco lembram-se dos bons momentos que passaram juntos. Ela mantém-se fria, não quer dar o braço a torcer. Vasco sai a choramingar. Diana diz a Elsa que Vasco está sempre triste.

Tiago está nervoso e furioso, diz que Beatriz pode fazer o que quiser, mas não tem o direito de deixar o filho preocupado. Tomás acalma o filho, diz que não sabe o que aconteceu.

Diogo não quer voltar. Beatriz diz que devem estar todos aflitos à procura deles. Chegam à carrinha e encontram Francisco e Afonso. Todos ficam aliviados porque Beatriz e Diogo estão bem.

Raul conta a Prazeres que Carlos dormiu no hotel, bebeu demais. Diz que o filho o expulsou de casa, não sabe porque discutiram. Xana diz a Elsa que a água dela funciona e quer outra garrafa. Elsa vende-lhe água da torneira.

Joana obriga David a pedir desculpas a Tomás. David diz que não o queria prejudicar, mas vai continuar a lutar pelos animais. Tomás pergunta a Joana como estão as coisas com Henrique.

Eduarda está muito preocupada e pede a Henrique para encontrar Beatriz e Diogo. Xana tenta imitá-la. Beatriz e Diogo entram e contam o que aconteceu.

Francisco está ao telemóvel com Rosete, diz que Beatriz e Diogo estão bem. Eduarda ouve, critica e tenta humilhar Francisco. Ele defende Rosete e farto de Eduarda pede-lhe o divórcio. Eduarda é apanhada de surpresa.

Carlos não se lembra da noite anterior. Tomás diz que o ajudou a chegar ao hotel, aconselha-o a não se afastar de Diogo e tentar resolver os problemas com ele.

Eduarda ameaça Francisco. Diz que ele sai do casamento sem nada. Francisco diz que não há dinheiro no mundo que o mantenha casado com ela. Eduarda diz para ele pensar nos filhos, é o património deles também.

Mafalda chega para as aulas de dança. Diana fica contente por vê-la ali. Catarina diz que tem tido problemas com a avó por causa das aulas. Xana conta que Afonso encontrou Beatriz e Diogo.

Afonso e Beatriz falam do divórcio dos pais. Afonso quer saber se aconteceu alguma coisa entre ela e Diogo. Beatriz fica atrapalhada, mas não conta nada.