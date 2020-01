Resumo: 64º Episódio - 29 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso mostra o jornal à irmã, Eduarda e os desvios de dinheiro são assunto de capa. Eduarda pede desculpas, diz que eles e Martim são o mais importante da sua vida. Diz que assume todas as culpas, mas ninguém acredita nela.

Carlos e Diogo discutem. Carlos diz que o fez acreditar que Beatriz era irmã dele para o proteger. Diz que o ama acima de tudo. Diogo diz que ele não é seu pai, nada justifica o que fez.

Raul diz a Elsa para dar água milagrosa a Carlos para curar a surdez dele. Elsa está feliz com o show que deu no Carrossel. Filipe entra triste e abatido. Raul sabe que é porque acabou com Tina, mas não pode dizer nada.

Xana está amuada. Discute com Afonso por ele ter deixado Elsa cantar a música da sacristia. Ele diz que foi marketing. Ela então quer dançar, mas Afonso não gosta da ideia.

Rita tenta dar a Mário o contacto de um psicólogo que trabalha com militares. Ele recusa, diz a Rita que está na hora dela ir embora. Rita diz que ele não está bem, não vai deixar irmã sozinha com ele.

Prazeres fala com Marco Paulo por causa das aulas de dança que Catarina tem no Carrossel. André entra e acusa Prazeres. Marco não percebe nada e Prazeres sai apressada.

Mafalda conversa com Diana. Ela diz para ela ir beber um copo ao Carrossel, tem de se distrair. Mafalda não quer as pessoas a olhar, sente-se cansada. Diana convence-a a ir às aulas de dança.

Filipe não tem paciência para Elsa. Quer saber se ela mandou a carta com a ameaça. Elsa nega. Quer que o Padre fale da água milagrosa dela na missa. Filipe cede só para ela o deixar em paz.

Diogo diz a Eduarda que já pediu ao pai para falar com alguns contactos, logo descobrem quem fez a denúncia anónima. Beatriz entra, diz que tem de ir buscar rações. Eduarda pede a Diogo para ir com ela.

Mário agarra Sara com força, pede desculpas, diz que não a quis magoar, nem a ela nem à mãe. Rita entra e fica aflita. Faz com que Mário solte Sara e diz que vai levar a irmã. Mário fecha as duas no quarto.

Beatriz e Diogo chegam a um cruzamento e a estrada está cortada. Beatriz diz que conhece um atalho pelo meio do campo, vão demorar. Diogo diz que não tem ninguém à espera.

Sara está muito assustada. Rita grita por Mário, diz para ele abrir a porta. Rita diz a Sara para ela ficar calma, não vai deixar que nada de mal lhe aconteça.

David e Sílvia entram na Taberna com um leitão e distribuem panfletos. Alguns clientes vão embora. Xana tenta controlar Sílvia e Joana está furiosa com o filho.

Raul e Prazeres rezam. Catarina interrompe-os. Prazeres diz para se juntar a eles. Catarina está zangada. Raul diz que não há condições para rezar e vai embora.

Sílvia está um pouco tocada pelo álcool e beija David na boca. Ele fica atordoado e Sílvia, envergonhada, sai a correr.

Beatriz não consegue encontrar o caminho. Não há rede e o GPS não funciona. A carrinha fica presa na lama. Diogo e Beatriz tentam tirá-la de lá, mas não conseguem.

Prazeres tenta convencer Elsa a perdoar Vasco, diz que ele a adora e ela já o castigou o suficiente. André provoca Prazeres, ela diz que ele devia estar atento às figuras que Sílvia fez na taberna.

Rita pede para Mário abrir a porta. Sara diz que ele não o vai fazer. Mário entra e diz que foi comprar os bolos preferidos de Sara e os seus comprimidos. Quer que esqueçam o que aconteceu. Diz a Rita que o telemóvel dela está bem guardado.