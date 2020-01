Resumo: 63º Episódio - 28 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Xana quer que Elsa lhe dê água abençoada, não quer problemas na inauguração do Carrossel. Elsa vende a 20 euros a garrafa! Sílvia recusa o convite de Catarina para jantar com os pais. Culpa Marco e Prazeres pelo que aconteceu ao pai.

Francisco consola Beatriz. Ela diz-lhe que ele vai ser sempre o seu pai e que apoia a relação dele com a tia. Pede para ele a ajudar a encontrar Jorge. Precisa de saber a verdade.

Dr. Silvério diz que Eduarda e Afonso foram constituídos arguidos. Ficaram os dois sujeitos a Termo de Identidade e Residência. Eduarda faz uma cena, diz a Beatriz que Jorge é pai dela porque a violou.

Diogo entra em casa e chama pelo pai. Liga para o telemóvel, mas não consegue falar com ele. Deixa uma mensagem de voz a dizer para o pai lhe ligar de volta, é urgente.

Eduarda continua a fazer o seu papel de vítima. Francisco está desconfiado. Beatriz e Afonso estão na dúvida. Francisco diz que têm de encontrar Jorge para tirar a história a limpo.

Prazeres faz uma cena ao ver Catarina pronta para sair. Exagera quando Catarina conta que está a ter aulas de dança no Carrossel. Marco entra e ampara a mãe. Catarina fica irritada e diz que já não tem vontade de sair.

David e Sílvia recortam letras e imagens chocantes para fazerem cartazes e boicotar o Festival do Porco Preto. Ela conta que recusou o convite da Catarina para jantar com os pais. Ele atende a chamada de Catarina e Sílvia não gosta.

Tiago conversa com Carla, conta que tocou no fundo e agora só quer ficar bem. Carla diz que o importante é ele ficar bem para trabalhar e estar com Martim. Tiago diz que o voto de confiança dela é importante para ele.

Diogo está ansioso porque não consegue falar com o pai. Diz a Arminda que está apaixonado por Beatriz. Arminda diz que eles estão destinados um ao outro. Diogo diz que se o pai o enganou deliberadamente não o perdoa.

Tina diz a Diana que acabou a relação com o Padre. Diana fica aliviada. Vemos que Raul assiste a tudo através do quadro. Rosete faz um discurso emotivo.

Vasco diz a Afonso que espera que ele vá preso pelos desvios de dinheiro da Fundação. Afonso apresenta o espetáculo de abertura do Carrossel. Todos deliram com o show.

Norberto apanha Arminda a mentir. Ela não pode dizer que esteve com Diogo, pede para Norberto confiar nela. Ele sai desiludido.

Eduarda está deprimida. Mercedes provoca-a. Acabam as duas a discutir e a ofenderem-se uma à outra.

Joana confere as ementas para o festival. Pede desculpas a Tomás, diz que Mafalda não quer trocar de médico. Recebe uma sms de Henrique a dizer que vai voltar à terapia. Tomás fica constrangido com a conversa.

Filipe disfarça, mas procura Tina. Xana fica furiosa quando Elsa e Tina cantam a música da sacristia.

Diogo está sem sono e pensativo. Tem com ele a fotografia dele com Beatriz em crianças. Lembra-se do beijo apaixonado que deram. Lembra-se também de Carlos a dizer que ele e Beatriz são irmãos e fica perturbado.

Diogo pega no telemóvel e procura o contacto de Beatriz. Pondera ligar-lhe, mas desiste...

Martim pergunta à mãe se ela e Diogo são namorados. Beatriz pergunta se foi Tiago que disse isso. Martim defende o pai.

Afonso está abatido e diz que não vão conseguir manter a fundação sem os patrocinadores. Norberto entra e Afonso sai. Arminda diz que os meninos e Diogo precisam deles. Norberto diz que Diogo não lhes é nada, para ela pensar na sua família.

Dr. Silvério fala em nome de Eduarda. Diz que ela e Afonso se demitem das suas funções na Fundação com efeito imediato. Germano quer saber se Afonso é vítima ou cúmplice. Silvério expulsa os jornalistas.

Carlos entra bem-disposto em casa. Diogo diz que quer falar sobre o pai de Beatriz. Carlos disse que são irmãos, mas ela fez um teste de paternidade e o pai dela é Jorge. Quer saber o que se está a passar.