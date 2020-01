Resumo: 61º Episódio - 24 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda quer afastar Germano, mas o Dr. Silvério diz que ele é um jornalista influente e ela não ganha nada em hostilizar o homem. Acha que ela devia dar-lhe um prémio. Eduarda fica pensativa.

Beatriz diz a Tiago para a próxima vez avisar. Martim admite que exagerou, mas diz ao pai que ficou muito preocupado com medo que ele estivesse em baixo. Tiago promete que nunca o vai deixar.

Filipe entra e encontra a cruz fora do sítio e uma carta. Começa a ler e fica assustado ao perceber que alguém sabe do seu caso com Tina. A carta é de Raul, que diz para ele acabar o caso ou toda a gente fica a saber.

Raul diz a Elsa que se calhar é melhor ela ir ao hospital. Elsa continua a fingir que não tem voz e diz ao pai que tem sonhado com a água da fonte.

Diogo expulsa Germano, mas Eduarda entra, diz que foi ela que chamou o jornalista. Diz que admira o trabalho dele e quer que ele trabalhe na Herdade como diretor de comunicação. Oferece muito dinheiro.

Prazeres traz tudo o que precisa para se vingarem de André. Vasco não está muito confiante, mas quer Elsa de volta mais do que tudo na vida. Ouve o plano da tia e fica chocado com as ideias dela.

Xana exagera e mente, diz a Mercedes que sabe cozinhar muito bem. Mercedes percebe, diz que ela tem muito que aprender. Afonso diz que vai ao escritório. Xana quer ir, mas Afonso diz que mãe está lá.

Rita está preocupada e fala ao telemóvel com Diogo. Diz que Sara precisa dela, por isso, não foi embora. Diz também, que acha que Mário sofre de stresse pós-traumático. Diogo diz a Rita que não se admira que Mário esteja a sofrer.

Beatriz diz à mãe que as contas estão erradas. Eduarda diz para ela falar com a contabilidade. Lopes entra com agentes e um mandado. Quer levar tudo.

Francisco quer saber o que se passa. Lopes diz que Eduarda é suspeita de gestão danosa da fundação. Mercedes não está surpreendida.

Afonso Maria está em pânico, garante que nunca fizeram nada de ilegal na fundação. Lopes diz para ele só falar na presença do advogado. Eduarda consegue guardar a pen.

Rita pergunta à irmã se os pais discutiam muito ultimamente. Sara diz que sim. Rita quer saber se Mário também grita com ela. Sara diz que sim, mas que ele pede desculpa.

Silva traz uma encomenda para André. É uma caixa com bolos e um cartão. André fica com o ego em cima ao ler o cartão. É uma admiradora. Dá um bolo a Silva e come os outros.

Vasco está cheio de medo, com receio que André tenha um acidente por causa dos bolos. Prazeres tem tudo pensado.

Joana e Henrique estão em clima romântico. Ele sente-se desconfortável, mas disfarça. Ela vai trocar de roupa, veste uma camisa de noite sensual. Henrique sai para ajudar Sílvia e deixa-a sozinha.

O Dr. Silvério diz que está tudo bem com os documentos. Têm de ir prestar declarações. Afonso fica com medo. Eduarda assume o desvio do dinheiro, diz que toda a gente o faz, e no caso de Eduarda o fez, pelo bem da família.

Diogo quer festejar. Diz que não vai parar até deixar Eduarda sem nada. Diogo diz que Beatriz e Afonso têm estudos e dinheiro, vão ficar bem. Carlos acha que eles não vão virar as costas à mãe.

Tiago pede desculpas ao pai. Tomás quer contar-lhe que ele é adotado, mas perde a coragem. Tiago admite que precisa de ajuda para ficar bem. Liga para Beatriz e fica a saber sobre as buscas da PJ.

Beatriz está ao telefone com Tiago e diz-lhe que a conversa que ele quer ter vai ter de ficar para outra altura.

Prazeres entra e diz para Vasco trazer André. Vasco está em pânico, tem medo que André acorde. Prazeres, sem paciência, trata de tudo sozinha. Diz a André que ele não devia ter-se metido nem com ela nem com o filho.

Carla tem esperança de recuperar a confiança de Sílvia. Marco diz que ela está magoada, mas gosta dela. Acha que ela devia levar André a tribunal por causa do dinheiro.

Diogo e Beatriz ficam surpreendidos com o discurso de Tiago. Ele diz que os chamou para lhes pedir desculpa e para lhes dizer que têm o caminho livre, sabe que gostam um do outro e ele não vai tentar mais nada para os separar.