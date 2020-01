Resumo: 60º Episódio - 23 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita quer saber como é que foi o acidente. Mário mente, diz que a mãe dela estava preocupada com um problema no trabalho. Rita estranha. Mário diz que foi tudo muito rápido, ela saiu do carro sem olhar.

Diogo ajuda Jorge a sair da cova. Diz que ficou tudo perfeito. Vai mostrar o vídeo a Eduarda. Jorge diz para eles também o esquecerem. Vemos que Jorge também gravou tudo o que se passou.

Henrique agradece a Diana por ter ajudado Mafalda. Acaba por desabafar e conta que as coisas não estão bem. Sentem-se atraídos um pelo outro. Henrique fica atrapalhado e vai embora.

Conversam sobre o tema de abertura do Carrossel. Rosete quer algo que tenha a ver com as origens de Vila Brava. Conta que não é boa candidata para a adoção. Tina tenta não ser muito dura ao dar a sua opinião.

Prazeres pergunta a Elsa se ela não gostava de ter uma madrasta. Elsa nem liga, discute com Vasco, não quer fazer as pazes com ele. Sílvia mente, diz a David que ela não contou a ninguém que a irmã está doente.

Raul espreita para o camarim, mas não se passa nada. Ouve barulho e volta a olhar. Fica perplexo ao ver Filipe e Tina juntos.

Filipe traz flores, Tina provoca-o, vai beijá-lo quando Diana entra e interrompe. Raul assiste a tudo. Diana diz a Tina que a história dela com o Padre ainda vai acabar mal.

Eduarda vê o vídeo com a suposta morte de Jorge e fica impressionada, agradece a Diogo e pede para ele voltar a ser o seu braço direito.

Tomás diz a Tiago que sabe que ele não tem ido às consultas. Tiago acusa Tomás de ser o culpado da morte da mãe. Diz que ele foi um péssimo pai e não tem moral para falar com ele.

Marco Paulo diz a Sílvia que a mãe dela está a sofrer, diz que precisa dela. Sílvia diz que a mãe a abandonou. André entra e fica furioso. Sílvia diz ao pai para devolver metade do dinheiro à mãe.

Carla está preocupada porque não tem dinheiro nenhum. Xana quer emprestar dinheiro à mãe. Tomás desabafa com Joana sobre Tiago. Ela quer que Mafalda mude de médico pois acha que Tiago está desequilibrado.

Prazeres quer a ajuda de Vasco para se vingar de André. Vasco não quer, diz que vão acabar presos. Prazeres diz que se ele a ajuda ela também o ajuda a recuperar Elsa. Vasco cede.

Carlos dá dinheiro a Jorge. Diogo entra, diz para Jorge ir embora de uma vez! A Eduarda acha que ele está morto. Diogo diz ao pai que Eduarda acreditou em tudo.

Rosete diz a Francisco que vai a uma consulta. Quer fazer inseminação artificial. Francisco fica preocupado pois na idade dela pode ser um risco, mas diz que a apoia.

Joana diz a Henrique que vê-lo tratar de Mafalda lembra-lhe os motivos porque se apaixonou por ele. Fez uma reserva no hotel, diz que tem a certeza que vão ficar bem. Henrique fica desconfortável, mas agradece a surpresa.

Prazeres insinua-se a Raul que mais uma vez não percebe. Tina procura Elsa. Prazeres provoca-a e Tina responde à letra.

Rita entra com Sara em casa. Encontram Mário ausente com a arma na mão. Rita instintivamente protege Sara.

Martim está aflito porque o pai não atende o telemóvel, acha que pode ter-lhe acontecido alguma coisa. Beatriz desvaloriza, mas ao ver o filho ansioso decide ligar para o hospital.

Rita manda Sara à gelataria para ela não ver o pai com a arma. Diz a Mário para lhe dar a arma. Ela tira-lhe as balas. Mário diz que não queria que a mãe dela morresse, amava-a.

Elsa canta. Raul está irritado e inventa que tem um sobrinho que quer ir para Padre, quer que Filipe fale da sua vocação e do passado. Filipe diz que nunca sucumbiu às tentações.

Arminda traz o lanche para Norberto e Mafalda. Ele atira os comprimidos ao lixo. Mafalda diz para ele tomar a medicação ou pode ter problemas sérios. Mafalda acusa Diogo de ter espalhado na Vila que ela tem HIV.