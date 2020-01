Resumo: 59º Episódio - 22 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco está preocupado com a empresa. Já tem um cliente que quer desistir do contrato. Rosete quer saber a opinião dele sobre a ideia dela de adotar. Ele diz que respeita o que a faça feliz. Acha corajoso e bonito da parte dela.

Raul está indignado com Fonseca. Diz que Vasco foi amigo ao ajudar a filha. Elsa diz que não é por isso que ela vai esquecer o que Vasco fez na sacristia com Xana.

Catarina dança e Xana fica com inveja. Vai dançar também. Afonso entra com serventes e não gosta que olhem para a namorada. Catarina e Xana discutem.

Tiago pede desculpas a Beatriz, assume tudo o que fez, menos ter abandonado Rui para morrer. Diz que Martim é o que lhe resta, quer ver o filho. Beatriz quer que ele se trate primeiro.

Eduarda quer que André mate Jorge. André diz que não é nenhum assassino. Eduarda mostra algumas joias valiosas e diz que nem ele nem a família vão ter problemas de dinheiro se ele aceitar.

Mafalda está de rastos. Acha que foi Diogo que contou a toda a gente. Henrique diz à filha que juntos vão ultrapassar tudo.

Tina conta sobre as aulas de dança. Filipe fica com ciúmes, mas disfarça. Ela pergunta-lhe diretamente se ele está apaixonado. Os dois ficam atrapalhados, Tina diz que estão bem assim, só sexo.

Raul insinua-se a Prazeres, mas ela não percebe. Acha que Carla também vai trair Marco Paulo, critica Xana. André ouve, defende Xana e provoca Prazeres.

Carlos tenta falar com Jorge, mas ele não atende. Diogo diz que não quer que Eduarda morra, quer vê-la sofrer. Têm de encontrar Jorge, pede para o pai continuar a tentar contactá-lo.

Rosete diz que não acharam que seja uma boa candidata para adoção. Tomás fala de Tiago, conta que ele se tentou matar. Prazeres provoca Rosete e responde mal a Tomás. Arminda cheia de vergonha, pede desculpas.

Marco Paulo preparou um jantar romântico. Carla entra furiosa, diz que André limpou a conta conjunta. Não tem dinheiro nenhum. Marco Paulo fica furioso. Carla diz que ela é que tem de resolver o problema.

Francisco diz que Tiago gosta do filho, não acredita que ele lhe faça mal. Eduarda não quer visitas, comenta o facto de Tiago se ter tentado matar e Martim ouve.

Tiago pede ao pai para ele falar com Beatriz, para ela o deixar ver o filho. Diz que se for preciso vai a tribunal. Tomás diz para ele ter calma e não fazer nada, ele vai falar com Beatriz

Martim tem um ataque de ansiedade, quer ver o pai. Todos tentam acalmá-lo. Martim acha que Diogo tem culpa do pai ter ficado nervoso.

Prazeres sonha que Elsa lhe diz que ela e Raul são almas destinadas a ficarem juntos. Para ela se declarar ao pai que vai correr tudo bem. Prazeres acorda, lembra-se do sonho que acabou de ter e sorri, satisfeita com a suposta mensagem.

André mostra a foto de Jorge a Silva, mente, diz que foi enganado, não quer que o prendam, só que o avisem se o virem. Diz que lhe ofereceram trabalho como segurança e pagam muito dinheiro.

Carlos deixa uma mensagem a Jorge, diz para ele devolver a chamada de uma vez. Diogo está ao telemóvel com Eduarda, diz que vai encontrar Jorge. Carlos pergunta o que ele vai fazer. Diogo diz que vai fazer com que Eduarda nunca mais duvide dele.

Carla está furiosa e discute com André, diz que ele lhe roubou todo o dinheiro que tinha. André diz que tem direito a ele pelo que ela fez. Xana defende a mãe. Sílvia não se quer meter e vai para o quarto.

Sara quer que Rita fique com ela. Rita diz que não pode, ela tem o pai. Sara diz que o pai não gosta dela nem gostava da mãe, que ela morreu por causa dele.

Tiago conversa com o filho. Martim quer saber se ele tentou mesmo matar-se. Tiago explica que foi um erro, sentia-se muito triste. Promete nunca tentar algo semelhante.

Eduarda diz a Beatriz que ela não devia ter deixado Tiago ver Martim. Beatriz diz que não é como ela. Eduarda fica irritada quando Beatriz diz que deve ter-lhe dado jeito o Jorge ter desaparecido.

Jorge, desesperado, implora pela sua vida e pede para não o matarem, jura que nunca mais se aproxima de Eduarda. Jorge leva um tiro.