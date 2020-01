Resumo: 57º Episódio - 20 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

David diz que o pai desconfia que eles libertaram os animais, mas ele conseguiu dar-lhe a volta. Diz que vão dar um tempo e depois voltam à ação.

Elsa implora a Tina para assinar o contrato. Tina diz que não, Fonseca quer ficar com 90% do dinheiro que elas ganharem. Elsa diz a Tina que se for preciso falsifica a sua assinatura!

Prazeres está devastada. Marco Paulo entra com Carla, percebe que algo se passou com a mãe. Prazeres não diz o que se passa. Marco Paulo e Carla saem e Prazeres chora.

Tomás está de rastos, sente-se culpado por Tiago ser como é, acha que não o apoiou quando a mãe dele morreu. Joana não concorda e tenta animar Tomás. Fala de Mafalda. Tomás diz que os casos são diferentes. Tiago não quer o seu apoio.

Tiago bebe, está desesperado. Envia uma foto com um texto a Beatriz. Ela não responde. Ele manda sms, diz que só quer mais uma oportunidade.

Eduarda fica furiosa ao ver que Jorge não está. Carla vai saber dele. Volta sem notícias. Eduarda diz que Jorge fugiu! Carla sai preocupada.

Jorge está combalido. Carlos diz que ele deve a vida a Diogo. Este lê a carta do tribunal e fica satisfeito, diz ao pai que a queixa de Tiago não deu em nada. Carlos conta que Bruno fugiu.

Rosete já contou que quer adotar uma criança. Diana acha uma ideia maravilhosa, diz que a ajuda em tudo. Tina não quer acreditar, não concorda, acha que Rosete não vê as coisas como são na realidade.

André está cansado e farto. Sílvia pergunta se já sabem quem anda a soltar os animais. André diz que não. Ela fica aliviada. André critica Henrique e Sílvia defende-o, conta que Mafalda tem HIV e pede para o pai não contar a ninguém.

Henrique e Joana tentam conversar sobre o que sentem. Acabam por discutir, não conseguem entender-se. Henrique não quer falar mais e Joana fica triste e frustrada.

Tiago está completamente embriagado, liga para Beatriz, mas ela não atende. Deixa uma mensagem de voz. Diz que gostava de voltar atrás e fazer tudo certo, pede desculpa por tudo o que fez. Beatriz ouve a mensagem de Tiago, ele diz que sabe que fez muitas asneiras, mas vai deixar de ser um problema a partir de agora, diz que vai acabar com tudo. Ela liga, mas ele não atende. Liga para a Carla e esta diz que Tiago não foi trabalhar.

Eduarda está muito nervosa. Diz a Diogo que há um homem que lhe quer fazer mal e precisa de proteção. Diogo finge surpresa ao ver a foto de Jorge. Diz para Eduarda confiar nele, não vai deixar que lhe façam mal.

Beatriz encontra Tiago na muralha do castelo. Diz para ele descer, para não fazer nenhuma loucura! Tiago diz que não quer que ela sofra mais. Abre os braços, como se fosse atirar-se e Beatriz fica em pânico.

Jorge diz a Carlos que não quer ficar em Vila Brava. Carlos não acredita que ele não se queira vingar de Eduarda. Está desconfiado.

Beatriz tenta que Tiago desça, mas ele diz que sem ela e Martim, nada vale a pena. Tomás aparece e fica aflito. Conseguem que Tiago fique a salvo. Beatriz vai embora. Tiago descarrega a raiva no pai.

Norberto distribui o trabalho. Diogo elogia o trabalho que Mafalda tem feito. Ela recebe uma chamada do pai preocupado, quer saber como ela está. Mafalda fica emocionada e conta a Diogo que tem HIV.

David procura a morada do aviário. Catarina entra e pergunta se ele anda com Sílvia. David diz que não. Ela beija-o e os dois envolvem-se.

Henrique entra e Catarina sai apressada. Henrique diz a David para ter cuidado com Prazeres.

Prazeres diz a Filipe que seguiu o conselho dele e correu muito mal! Filipe diz que se assim foi é sinal que não estava destinado, para ela tentar o outro!

Prazeres diz que vai fazer as coisas à sua maneira. Elsa fala do que vê a Sandra, que fica aflita e com medo de ser castigada. Paga a Elsa para ela a ajudar. Elsa vai entregar o contrato a Fonseca.

André diz a Sílvia que é uma questão de tempo até a Vila saber da doença de Mafalda. Raul ouve.

Francisco entrega um comunicado que quer enviar à imprensa. Eduarda não gosta do que lê. Diogo entra, diz que falou com Pereira para ficar atento.

Eduarda não fica descansada. Diogo diz que vai ao funeral e volta a seguir.

Beatriz conta a Afonso da tentativa de suicídio de Tiago e ainda que Jorge diz ser seu pai biológico. Afonso fica incrédulo.