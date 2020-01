Resumo: 56º Episódio - 17 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

André provoca Marco Paulo, este não se fica e os dois pegam-se. Henrique entra e os dois disfarçam. Marco diz que foram dois miúdos que soltaram os porcos. Henrique diz que têm de ir buscar Bruno para interrogatório.

Beatriz é fria com Diogo. Agradece a Arminda a ajuda que ela dá na alimentação de Martim. Arminda repara no clima entre eles. Pergunta a Diogo se ele tem a certeza que eles são irmãos.

Eduarda está furiosa com a notícia que Germano escreveu sobre ela.

Tiago está devastado. Fala com o pai e nega ter drogado Diogo e as fotografias eram para ter uma recordação dela. Mente, diz que continua com a terapia. Tomás sai e Tiago bebe.

Jorge diz a Beatriz que estar à beira da morte o fez mudar. Diz que conhece a mãe dela há muitos anos, foram namorados. Diz que está arrependido. Beatriz fica nervosa. Jorge diz que é o seu pai. Beatriz fica chocada.

Beatriz não quer acreditar no que Jorge lhe disse. Ele diz que Eduarda nunca o deixou vê-la, diz que não é o pai de Afonso. Só dela. Beatriz quer provas. Jorge diz para fazerem um teste de paternidade.

Martim diz a Diogo que adora o pai e não gosta que o magoem. Diogo pede desculpa.

Prazeres quer castigar-se a ela própria. Filipe diz para ela ir ter com um dos seus amores e declarar-se. Prazeres vai.

Diana está quase a cair, mas Vasco agarra-a. Ficam abraçados no momento em que Elsa entra, fica furiosa. Quer fazer contas sobre os produtos da Santinha. Vasco fica entusiasmado porque Elsa ficou com ciúmes.

Francisco e Eduarda discutem. Ele quer fazer um comunicado a dizer que Eduarda não faz parte da administração da empresa. Eduarda pede a Diogo para afastar os jornalistas. Diogo pede para ir a um funeral em Lisboa.

Henrique encara o filho. Quer saber se foi ele e uma das amigas a libertar os animais. Diz que é crime. David nega tudo e diz ao pai que pode apoiar Mafalda por causa da doença, mas não esquece tudo o que ele fez. Henrique fica angustiado.

Vasco traz um relatório das vendas para Elsa. Diz que ele e Diana têm um caso. Elsa diz que sabe que ele está a mentir e que só diz aquilo para lhe fazer ciúmes. Vasco fica atrapalhado.

Beatriz diz à mãe que esteve no hospital, um tal de Jorge a chamou para lhe dizer que é o seu pai biológico. Eduarda fica em choque.

Tomás e Tiago acabam a discutir. Tiago diz que não o deixaram ver Martim, ele é um bom pai. Nega ter drogado Diogo e está furioso porque o processo sobre a agressão foi arquivado. Manda o pai embora, não acredita nele.

Eduarda nega que Jorge seja pai de Beatriz. Ela diz que não faz sentido alguém inventar algo assim. Eduarda diz que ele só deve dinheiro e ela é um alvo fácil. Beatriz decide não falar do teste de ADN.