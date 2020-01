Resumo: 54º Episódio - 15 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres sonha com Carlos e Raul a disputarem o seu amor. Marco Paulo e Catarina acordam Prazeres. Ela vai para a igreja. Catarina diz ao pai que ele não tem culpa da zanga que teve com a Sílvia.

Filipe está nervoso. Diana diz a Tina para disfarçar. Tina diz que tem saudades do padre. Raul percebe os nervos do padre e ajuda-o. Prazeres discute com Tina e Filipe ameaça acabar com a missa.

Mafalda ganha coragem e conta à família que voltou porque além de ter ficado sem dinheiro, está doente. Tem HIV. Conta a verdade. Henrique sai sem dizer nada e Joana abraça a filha.

Beatriz está fora de si, diz que Tiago é louco, está perturbado. Não o quer perto do filho sem supervisão e não o quer perto dela. Dr. Silvério diz para ela pensar melhor. Beatriz está determinada e tem a decisão tomada.

Rosete está emocionada e conta a Francisco a proposta que Afonso lhe fez. Diz que ele tem dois filhos incríveis. Francisco diz que os ama como se fossem dele. Quer que ela fique, diz que ela o mudou para melhor.

Marco Paulo fica atrapalhado ao apanhar Henrique a chorar. Pergunta se está tudo bem e se ele precisa de alguma coisa. Henrique diz para ele trabalhar mais e perguntar menos.

Marco pergunta a André se ele sabe o que se passa com Henrique. André fala mal para ele e ofende Carla. Diz que ele devia pegar nela e desaparecerem os dois. Marco está farto e diz que a sua paciência tem limites.

Tomás vai ver de Joana. Xana queixa-se, quer mais tempo livre. Afonso entra, diz a Xana que a tia não quer aceitar a sua proposta. Ela diz para ele insistir e conta das ideias que tem para o bar.

Joana chora, sente-se mal por não ter apoiado a Mafalda, por ela ter tanto medo dos pais que não teve coragem de contar. Diz que ele não devia ter ficado calado. Tomás diz que não podia contar.

Beatriz está furiosa, deixa cair tudo. Conta a Diogo das fotos que Tiago tirou, sente-se parva por ter acreditado que ele tinha mudado. Diogo conta que Tiago o drogou para depois o salvar e ficar como herói aos olhos dela.

Eduarda provoca Rosete e humilha a irmã. Rosete olha-a com ódio. Diz que tinha tudo pronto para ir embora, mas agora decidiu ficar. Diz que Afonso vai ser o seu sócio.

Beatriz trabalha com Bianca. Diogo sente-se culpado por ter denunciado a fundação. Norberto vai embora assim que Afonso chega, diz que não quer conversas com ele.

Eduarda encara Rosete. Ela diz que vai ficar, vai continuar com Francisco e vai abrir o bar com a ajuda do filho dela. Eduarda fica fora de si e ameaça a irmã. Rosete expulsa Eduarda.

Prazeres diz a Filipe que não quer continuara a sonhar com dois homens. Quer que ele faça um exorcismo. Filipe despeja-lhe água benta e diz para ela escolher um e declarar-se. Elsa quer saber tudo. Filipe conta uma parte.

Xana apanha Sílvia a dançar. Diz que já percebeu que ela gosta de David, tem de aproveitar agora que ele está triste porque acabou com Catarina. É uma presa fácil. Sílvia não concorda com a irmã.

Tiago encara Carla. Quer saber se foi ela quem enviou as fotos a Beatriz. Carla está nervosa, mas faz-se de forte e nega tudo. Tiago fica cheio de raiva. Não tem provas para a a acusar.

Eduarda está muito irritada e acusa Afonso de traição. Ele diz que a adora, mas não quer misturar as coisas. Eduarda diz para ele voltar atrás com a proposta à Rosete. Afonso diz que não, está decidido.

Germano fala com Raul. Está a investigar a demissão de Tomás. Elsa quer que ele faça uma peça sobre ela. Diz que tem visões. Germano quer informações sobre Eduarda. Percebe que Elsa não sabe nada em concreto.

Mafalda diz ao pai que está à procura de um sítio para ficar. Henrique faz um discurso emocionado. Diz que ela não vai a lado nenhum e pede desculpa por tudo. Quer começar do zero.

Diogo tenta aproximar-se de Eduarda, diz que gostava de voltar às antigas funções. Quer protegê-la e diz que percebe o que ela fez foi para não tirar o dinheiro da família. Eduarda agradece, mas não confia nele.

Tomás fica chocado quando Beatriz conta sobre fotografias e sobre Tiago ter drogado Diogo para depois o salvar. Betariz diz que Tiago está muito doente, não o quer perto de Martim e vai fazer tudo para proteger o filho.