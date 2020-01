Resumo: 53º Episódio - 14 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz entra com Norberto. Ele diz que volta à herdade, mas não esquece o que Afonso fez a Rui. Arminda agradece a Beatriz, as duas têm esperança que ele perdoe Afonso.

Joana encara Henrique com o que Marco lhe contou. Henrique diz que mentiu para Marco se sentir melhor. Tomás conversa com Henrique, está feliz com os progressos de Martim e Tiago. Não quer contar a verdade ao filho.

Prazeres segue pela estrada a cantar quando fura um dos pneus. Tenta mudar, mas não consegue. Rosete aparece e Prazeres diz para ela aproveitar a oportunidade para fazer o bem. Rosete ignora-a e deixa Prazeres sozinha na estrada.

David e Sílvia soltam os porcos. Sílvia ganha coragem e diz a David que gosta muito de estar com ele. Bruno aparece de caçadeira e dispara para o ar. David e Sílvia ficam assustados.

Carla traz o relatório de um paciente para Tiago dar a sua opinião. Este tem de sair. Carla vai ao computador e encontra fotografias que ele tirou de Beatriz. Manda para o seu email. Tiago entra e leva a pen.

Eduarda está furiosa porque Beatriz foi buscar Norberto. É muito desagradável com ele. Arminda defende o marido. Este fala de Vicente e Teresa. Diogo fica emocionado e controla-se para não se meter na conversa. Odeia Eduarda, cada vez mais.

Diogo fala com Lopes sobre o caso de Bruno, está disposto a testemunhar. Diz que tem provas de como Eduarda desvia o dinheiro dos fundos que recebe. Quer que a denúncia seja anónima.

No consultório, Carla tenta abrir as gavetas, mas estão fechadas. Liga para Beatriz e diz que precisa de falar com ela com urgência. Combinam jantar na taberna.

Henrique está preocupado e diz que têm de apanhar quem anda a soltar os animais da vila. Marco diz a Henrique que vai desistir da transferência. Henrique manda André vigiar os animais.

Na taberna, Sílvia decide ir embora quando vê a mãe entrar. Carla fica triste. Já a jantar com Beatriz, mostra as fotografias dela que Tiago tinha. Beatriz fica horrorizada.

Arminda está furiosa com Eduarda. Diogo diz que fez uma denúncia à polícia por causa dos desvios de dinheiro. Tem pena dos irmãos. Arminda agradece a Carlos por ter ficado com Diogo.

Afonso diz à tia que não quer que ela vá embora. Quer ser seu sócio no Carrossel. Rosete fica muito emocionada, mas não quer mais problemas.

Eduarda fica para morrer quando Francisco entra com Germano. O jornalista quer fazer algumas perguntas. Eduarda ameaça chamar a polícia. Germano com medo, vai embora.

Tiago vai cumprimentar Beatriz, mas ela desvia-se. Ele não percebe. Beatriz está furiosa e mostra-lhe as fotografias dela no telemóvel. Pergunta a Tiago se ele a continua a espiar.

Mafalda está abatida. Tomás está preocupado com ela e diz que ela tem de contar sobre a doença aos pais. Mafalda diz que os pais não precisam de mais problemas.

Beatriz está fora de si. Tiago tenta explicar, diz que não a consegue esquecer e só tirou fotos para ter uma recordação dela. Beatriz diz que vai pedir uma ordem de restrição.

Eduarda ainda está irritada. Afonso entra, não tem coragem de contar à mãe a proposta que fez à tia. Diz que ela tem de aprender a perdoar ou vai acabar sozinha.

Carlos diz a Diogo que sabe que ele se sente culpado pelos problemas que a denúncia contra Eduarda vai trazer aos irmãos. Diz que ele não devia ter contado tudo à Arminda, mas Diogo diz que confia nela.