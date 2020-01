Resumo: 51º Episódio - 10 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno enervado, quer a parte do dinheiro que falta. Eduarda diz que Jorge está vivo. Só paga o que falta quando ele morrer. Bruno encara Eduarda, que não mostra medo.

Martim está feliz e diz que é possível voltar a andar. Deu alguns passos, quer continuar a tentar. Beatriz e Tiago estão felizes e orgulhosos. Tiago aproveita para abraçar Beatriz que de tão feliz parece não se importar.

Rosete mostra o bar a um comprador. Diana e Tina começam a aula. Sílvia é a que tem menos jeito. Dá patada a Catarina de propósito e provoca-a. Xana diz a Sílvia que ela não pode misturar as coisas.

Marco Paulo e Carla já não se escondem e assumem a relação.

Diogo está feliz por ver Martim, ele promete dar mais passos para ele ver. Vai buscar o telemóvel para lhe mostrar fotos e vídeos. Beatriz e Diogo ficam sozinhos, constrangidos.

Bruno veste uma bata de médico e avança para o quarto de Jorge. Carlos aparece e senta-se numa cadeira à porta do quarto, de vigília. Bruno percebe que não pode entrar e segue caminho.

Tiago paga a Pereira, pede para ele continuar a fazer o que lhe pediu. Afonso encara Tiago, fala do resultado da autópsia de Rui. Diz que estava vivo quando ele foi embora. Tiago diz a Afonso para esquecer esse assunto de uma vez.

Elsa tenta angariar seguidores para o instagram. Tina chega e ajuda-a a gravar um vídeo. Xana estraga o vídeo, mas Tina publica sem querer.

Henrique e Joana discutem. Ela diz que ele não está a levar a terapia a sério. Mafalda entra, diz que teve um furo nas aulas e segue para a herdade. Henrique elogia a filha, que fica contente.

Tomás não quer falar do que aconteceu com os agiotas nem da sua demissão. Fica contente porque vê que Tiago está bem. Este diz que superou a separação e quer continuar com a terapia. Tomás afasta-se. Tiago vê as fotos que mandou tirar a Beatriz sem ela saber.

Bruno desliga a máquina de suporte de Jorge.

Diogo fala ao telemóvel com o pai quando repara que a porta do quarto de Jorge está fechada e corre para lá.

Diogo apanha Bruno e percebe que ele desligou a máquina e que Jorge está a morrer. Quer saber quem o mandou ali. Bruno consegue fugir. Diogo liga a máquina de Jorge e segue a correr atrás de Bruno. Este consegue despistar Diogo e segue na direção contrária dele.

Sandra não consegue dar de comer ao filho. Pede ajuda a Rosete. Ela pergunta a Tiago por Martim. Fica contente ao saber que ele está a fazer progressos. Fala com Tomás da venda do bar, gostava de adotar uma criança.

Filipe segue um vídeo de uma missa que gravou. Já na missa, um dos botões de Prazeres salta. Raul ajuda-a. Prazeres nervosa não ouve o que ele diz.

Tina e Diana estão de saída para a missa. Xana encara Vasco, diz que ele nunca a ajudou e ela foi gozada e humilhada. Vasco diz que também foi castigado. Falam de Afonso. Xana diz para ele falar com o primo.

Diogo diz a Carlos que tem a certeza que foi Eduarda que mandou matar Jorge. Descreve Bruno, diz que ele tinha uma tatuagem de um escorpião no braço. Carlos diz que vai tentar descobrir quem ele é.

Beatriz adormeceu no sofá. Francisco acorda-a. Conversam, ele conta que está apaixonado por Rosete, mas ela quer ir embora de Vila Brava. Beatriz só quer ver o pai feliz.

Catarina estuda. Prazeres pega no saco. Raul pergunta se ela está bem. Prazeres diz que sim, quer que a neta vá para casa. Fica a saber que o Carrossel vai ser vendido. Gosta da novidade.

Afonso não consegue deixar de pensar na noite em que Rui morreu. Tem quase a certeza que ele o empurrou por volta da meia-noite. Beatriz diz para ele parar de pensar nisso, é normal não se lembrar bem do que aconteceu.

Eduarda está furiosa porque Jorge continua vivo. Bruno diz que não vai arriscar mais. Quer o dinheiro que falta para desaparecer. Eduarda diz que não paga. Bruno diz para ela acabar o serviço e sai.