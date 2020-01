Resumo: 50º Episódio - 9 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco sente-se culpado pela situação de Tomás. Pede desculpas e quer saber se o pode ajudar em alguma coisa. Tomás agradece, diz que cometeu um erro e agora tem de assumir as consequências.

Eduarda mente. Rosete conta que foi ela que encontrou Jorge e o salvou. Eduarda sai cheia de raiva.

Arminda pergunta a Pereira se ele assinou alguma encomenda para Diogo. Pereira fala no envelope castanho, mas diz que era para Eduarda. Arminda confirma as suas suspeitas e sai apressada.

Arminda, furiosa, diz que sabe que ele roubou o envelope que era para Eduarda. Quer que ele devolva tudo. Diogo diz que não pode. Arminda fica emocionada quando percebe que Diogo é o seu Rodrigo.

Arminda, emocionada, reconhece Diogo como Rodrigo. Ele conta que mudou de nome e que Eduarda o mandou raptar, por isso, está na herdade, quer justiça. Mafalda interrompe. Arminda está muito confusa e passa a evitar cruzar-se com Eduarda.

Xana quer saber se Afonso gostou da dança. Ele não consegue parar de pensar na noite em que Rui morreu. A polícia diz uma coisa, Tiago diz outra. Pensa que podia ter salvo Rui se tivesse ficado com ele.

Carla quer fazer as pazes com Sílvia, diz que ama as filhas, mas tem o direito de ser feliz. Não vai deixar Marco Paulo. Sílvia diz que então, não quer saber dela para nada. Carla fica arrasada.

Eduarda discute com Tomás. Ela diz que também foi vítima, que o culpado de tudo é Samuel. Tomás está arrependido de não ter ido à polícia quando foram ameaçados.

Beatriz está feliz, depois da sessão voltou a ter esperança que o filho volte a andar. Fala do custo do tratamento. Tiago não quer falar disso.

Tina e Elsa dançam. Tina tem umas ideias para a coreografia. Rosete gosta, mas Elsa não, quer o protagonismo só para ela. Tina atende uma chamada de um possível comprador do bar e diz que não está à venda.

Prazeres, enervada, diz que a única solução para Marco é casar com a Carla. André entra. Raul não quer confusões. André provoca Prazeres, que não se fica e atira-lhe com um pano e um alguidar à cabeça.

Arminda abraça Diogo, ele conta tudo o que descobriu de Eduarda. Diz que sabe que Afonso e Beatriz são seus irmãos. Arminda traz uma caixa com lembranças e fotos. Diogo chora. Pede para Arminda não revelar quem ele é.

Todos recebem Martim em grande. Ele está feliz e conta entusiasmado o que fez na viagem. Eduarda não larga o neto. Tiago diz que correu tudo bem. Percebe que Afonso olha para ele e que algo se passa.

Dez dias depois, as obras da Igreja estão feitas e podem voltas às missas. Prazeres quer saber coisas sobre Martim, Mercedes diz que ele está a recuperar. Prazeres quer o lugar de Tomás na câmara.

Martim tenta andar. Está sem forças. Beatriz diz que ele tem de descansar. Tem de ir com calma. Ele pede para a mãe usar o comando, Beatriz obedece. Martims dá uns passos e todos ficam emocionados.